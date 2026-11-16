Названы лучшие электромобили для семьи: какой автомобиль выбрать в 2026 году

Выбор семейного электромобиля зависит не только от запаса хода, но и от пространства для пассажиров, вместительности багажника, безопасности и комфорта во время длительных поездок. В 2026 году покупателям доступны разные варианты – от компактных городских моделей до крупных премиальных внедорожников.

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Некоторые автомобили привлекают экономичностью и более доступной стоимостью, другие выделяются роскошным оснащением, мощностью или особенно большим запасом хода. Эксперты из Autotrader отобрали электромобили, которые могут удовлетворить потребности семей с маленькими детьми, подростками и тех, кто часто путешествует вместе.

Kia EV3

Kia EV3 – компактный электрический кроссовер, который сочетает более доступную стоимость, хороший запас хода и практичность. Несмотря на относительно небольшие размеры, автомобиль не производит впечатления маленькой машины: он выглядит массивным, крепким и солидным.

Одно из главных преимуществ модели – возможность быстрой зарядки на мощных зарядных станциях. Это особенно удобно для семей, которые часто путешествуют и не хотят тратить много времени на остановки. EV3 также привлекает удачным соотношением цены и возможностей, поэтому может стать практичным выбором для повседневного использования.

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Volvo EX60

Volvo EX60 – электрический внедорожник для семей, которым важны большой запас хода, безопасность и комфорт. Согласно заявленным характеристикам, автомобиль способен проехать более 805 км на одном заряде, что делает его особенно привлекательным для дальних поездок.

Модель сохраняет характерный для Volvo скандинавский стиль оформления салона и внимание к экологичности. Отдельным преимуществом стала усовершенствованная система предупреждений для водителя: она работает интуитивнее и менее навязчиво, чем традиционные системы со звуковыми сигналами. При этом безопасность водителя и пассажиров остается одним из приоритетов производителя.

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Polestar 3

Polestar 3 относится к премиальному сегменту и ориентирован на покупателей, которые готовы платить больше за мощность, технологии и экологичность. Обновленные аккумуляторы, электродвигатели и техническое оснащение обеспечивают модели большую мощность, увеличенный запас хода и более быструю зарядку.

Официальный запас хода автомобиля приближается к 644 км. Среди других преимуществ – тихая работа силовой установки, плавность хода и качественная аудиосистема. Производитель также уделяет особое внимание сокращению углеродного следа при создании автомобилей, что может заинтересовать покупателей, стремящихся выбирать более экологичный транспорт.

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Для семей с детьми предусмотрены и интересные мультимедийные возможности. Например, через сенсорный экран можно запускать викторины о планетах, превращая обычную поездку в школу в небольшое познавательное приключение.

Range Rover Sport Electric

Range Rover Sport Electric – один из самых дорогих автомобилей в подборке, стоимость которого превышает 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 6,01 млн грн). Взамен модель предлагает высокий уровень роскоши, комфорта и тишины во время движения. Особое внимание привлекает салон с двухцветной черно-белой кожаной отделкой.

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Автомобиль сочетает премиальный интерьер с возможностями для езды по бездорожью. Электродвигатели обеспечивают высокий крутящий момент, благодаря чему машина может преодолевать сложные участки местности без необходимости использовать традиционную понижающую передачу. Это интересный вариант для семей, которые хотят получить не просто комфортный городской автомобиль, но и транспорт для загородных поездок.

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Tesla Model Y

Tesla Model Y остается одним из практичных вариантов для семей, которым нужен электромобиль с вместительным багажником. Особенно привлекательной может быть покупка подержанной модели, ведь ее стоимость на вторичном рынке стала доступнее.

Важным преимуществом автомобилей Tesla является доступ к фирменной сети быстрых зарядных станций Supercharger. Несмотря на появление новых операторов и расширение инфраструктуры зарядки, эта сеть остается одной из главных причин обратить внимание на Model Y.

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Автомобиль имеет вместительный багажник с удобным доступом, что важно для перевозки детских вещей, чемоданов и покупок. Кроме того, в салоне есть разнообразные развлекательные функции, в частности забавные звуковые эффекты, которые могут развлечь детей во время длительных поездок.

BMW i5 Touring

BMW i5 Touring – электрический универсал, который может стать альтернативой популярным семейным кроссоверам. Универсалы часто практичнее внедорожников: у них вместительный багажник, расположенный ниже к земле, поэтому загружать вещи удобнее.

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Еще одно преимущество такого кузова – более низкий центр тяжести, благодаря которому автомобиль лучше держится на дороге и обеспечивает более приятное управление. BMW i5 Touring также отличается элегантным дизайном и просторным задним рядом сидений, где пассажирам хватает места для ног.

Среди недостатков стоит учитывать высокую стоимость автомобиля. Также покупателям советуют внимательно отнестись к выбору шин: слишком низкий профиль может увеличить риск повреждений на неровных дорогах.

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Volkswagen ID.7 Tourer

Volkswagen ID.7 Tourer – еще один электрический универсал в рейтинге, который подходит для семейных поездок на большие расстояния. Автомобиль отличается плавностью хода, современными системами безопасности и значительным запасом хода, который приближается к 644 км в зависимости от версии.

Тем, кто часто путешествует, рекомендуют выбирать модификацию с батареей большей емкости. Версии Pro Match Plus и Pro S Match Plus имеют задний привод и достаточную мощность для городских поездок, движения по автомагистралям и безопасных обгонов. Благодаря сочетанию комфорта, практичного кузова и технологичного оснащения ID.7 Tourer может стать удачным выбором для семей, которые регулярно преодолевают большие расстояния.

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Renault 4

Renault 4 – компактный электромобиль с ретродизайном, который особенно заинтересует небольшие семьи и жителей городов. Его внешний вид напоминает классические автомобили прошлых десятилетий, но при этом модель имеет современное оформление и электрическую силовую установку.

Особенность автомобиля – внимание к деталям интерьера. В салоне сочетаются серые ткани с декоративными цветными элементами, аккуратной отделкой и небольшими фирменными логотипами. Несмотря на компактные габариты, Renault 4 имеет достаточно глубокий багажник, что добавляет практичности.

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Модель также может стать альтернативой Renault 5 для тех, кто хочет менее распространенный автомобиль с узнаваемым характером. Благодаря небольшим размерам парковаться на загруженных городских улицах будет проще.

Skoda Elroq

Skoda Elroq – практичный электрический кроссовер, который может удовлетворить потребности большинства семей без необходимости покупать более крупную модель Enyaq. Автомобиль предлагает достаточно места для пассажиров на заднем ряду, в том числе подростков, а багажник подходит для перевозки вещей во время поездок за город на выходные.

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Среди преимуществ модели – традиционное для Skoda внимание к практичным мелочам. В автомобиле предусмотрены полезные элементы оснащения, в частности скребок для льда и зонт. Такие детали могут казаться незначительными, но именно они делают автомобиль удобнее в повседневном использовании.

Elroq также использует техническую основу концерна Volkswagen и оснащен современной сенсорной мультимедийной системой. Сочетание просторного салона, функциональности и проверенных технических решений делает его одним из интересных вариантов для семейного электротранспорта.

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BYD Sealion 7

BYD Sealion 7 – электрический внедорожник китайского производителя, который привлекает соотношением цены и оснащения. Модель отличается выразительным внешним видом, комфортным салоном и предлагает несколько полезных технологических решений для семейного использования.

Версия с задним приводом имеет официальный запас хода чуть меньше 483 км. Модификации с полным приводом и более емкой батареей могут проехать несколько большее расстояние без подзарядки.

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Среди интересных функций – центральный мультимедийный экран, который можно поворачивать, и технология Vehicle-to-Load (V2L). Последняя позволяет использовать аккумулятор автомобиля для питания внешних электроприборов. Также в стандартное оснащение входит тепловой насос, который помогает повысить эффективность работы батареи в холодную погоду.

Cupra Tavascan

Cupra Tavascan – спортивный электрический кроссовер с кузовом купе, сочетающий выразительный дизайн, динамичность и современный интерьер. Его внешний вид может особенно понравиться подросткам, а подвеска обеспечивает комфортную езду даже во время длительных поездок.

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Отдельно авторы рейтинга отмечают безопасность автомобиля, ссылаясь на собственный опыт серьезного столкновения с крупным оленем во время движения со скоростью около 97 км/ч. Передняя часть машины получила значительные повреждения: пострадали капот, бампер и фары. При этом салон остался неповрежденным, а дети на задних сиденьях практически не отреагировали на аварию.

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Этот случай автор приводит как пример эффективной работы зон деформации кузова, которые поглощают энергию удара и помогают защитить пассажиров. Помимо безопасности, Cupra Tavascan привлекает футуристичным оформлением салона, спортивным характером и плавностью хода.

OBOZ.UA писал о премиальных седанах и купе, а также экономичных хетчбэках и семейных кроссоверах, которые стоит покупать на вторичном рынке.