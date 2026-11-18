Покупая спортивный автомобиль, водители всегда морально готовятся к тому, что за резвость придется платить высокими расходами на топливо. Однако на самом деле это не всегда так – на рынке есть модели, которые сочетают динамичность, мощные двигатели и экономичность.

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Издание Slash Gear назвало пять спортивных автомобилей, потребляющих меньше топлива, чем популярная среди экономных водителей модель Subaru BRZ. В список вошли как более доступные варианты, так и более мощные автомобили известных производителей.

Ford Mustang EcoBoost

Когда речь заходит о Ford Mustang, большинство сразу представляет мощные версии с двигателем V8. Однако по соотношению цены и характеристик главным конкурентом Subaru BRZ неожиданно становится Mustang EcoBoost. Его 2,3-литровый турбодвигатель значительно мощнее агрегата Subaru: он развивает 315 лошадиных сил против 228 л. с. у BRZ. И что интересно, дополнительная мощность не приводит к увеличению расхода топлива.

К сожалению, поклонникам механической коробки передач придется смириться с тем, что Ford больше не предлагает Mustang EcoBoost с механикой. Зато стандартная 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия обеспечивает хорошую экономичность. По оценкам EPA, Mustang EcoBoost 2026 года в базовой комплектации расходует в среднем 9,05 литра топлива на 100 км. В версии с пакетом Performance Package этот показатель увеличивается до 9,41 литра, но все равно остается на уровне самой экономичной модификации Subaru.

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Есть еще одно преимущество Mustang EcoBoost, которое поможет сэкономить: этот автомобиль работает на обычном бензине, тогда как для BRZ требуется топливо премиум-класса. Несмотря на большие габариты, вес и мощность по сравнению с Subaru, Mustang демонстрирует, насколько эффективно турбонаддув помогает сочетать высокую производительность с умеренным расходом топлива.

Toyota GR Supra

У Subaru BRZ много общего с Toyota GR86, которая занимает более низкую ступень в линейке спортивных автомобилей Toyota, чем более мощная и дорогая GR Supra. Однако, несмотря на более высокий класс, большинство модификаций Supra не уступают BRZ и GR86 по экономичности, а иногда даже превосходят их. Особенно это касается версии с двухлитровым двигателем, производство которой уже прекращено.

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Есть основания считать Supra с двигателем 2,0 л мощностью 255 лошадиных сил одной из самых недооцененных спортивных моделей 2020-х годов. Автомобиль с двигателем меньшего объема предлагал очень удачное соотношение цены и возможностей. К тому же он приятно удивляет экономичностью: средний расход по оценкам EPA составляет 8,7 литра на 100 км. Интересно, что даже значительно более мощная Supra с трехлитровым двигателем сравнима с BRZ по этому показателю, если оснащена автоматической коробкой передач. Ее средний расход составляет 9 литров.

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Менее экономичной, чем Subaru, оказалась только Supra 3.0 с механической коробкой передач – ее показатель составляет 11,2 литра на 100 км в смешанном цикле. Однако производство всей линейки GR Supra недавно завершилось. Поэтому желающим приобрести этот спортивный автомобиль Toyota, который фактически создавали на мощностях BMW, теперь придется искать его на вторичном рынке.

Volkswagen GTI

Volkswagen GTI – это переднеприводный пятидверный хэтчбек с турбодвигателем, тогда как Subaru BRZ имеет задний привод, атмосферный двигатель и кузов купе. Несмотря на такие различия в конструкции, по цене, динамическим характеристикам и целевой аудитории эти автомобили вполне можно сравнивать. GTI создан на базе обычного Volkswagen Golf, но, как и его предшественники на протяжении многих десятилетий, современная модель остается одним из лучших вариантов для тех, кто любит активную езду.

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Двухлитровый четырехцилиндровый турбодвигатель GTI развивает 241 лошадиную силу, немного превосходя BRZ по мощности. В то же время немецкий хэтчбек выигрывает и по экономичности: по данным EPA, его средний расход составляет 8,7 литра на 100 км. Во многом этого удалось добиться благодаря современной роботизированной коробке передач DSG, которая устанавливается в стандартной комплектации. К тому же для GTI достаточно обычного бензина.

Некоторым водителям больше по душе традиционное поведение BRZ с задним приводом, однако экономичность – лишь одно из многих преимуществ GTI, которые делают его универсальным автомобилем для автолюбителей. Самым большим недостатком Volkswagen для поклонников классического вождения, если сравнивать его с Subaru, стало то, что еще в 2025 году производитель отказался от механической коробки передач.

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BMW 2-Series

Как показывают некоторые модели из этого списка, благодаря развитию технологий турбонаддува высокая мощность уже не обязательно означает большой расход топлива. BMW 2-Series – еще один наглядный пример. Купе этой линейки выпускают в нескольких версиях с турбированными четырех- и шестицилиндровыми двигателями, задним или полным приводом. Почти все они, за исключением самой мощной BMW M2, оказываются экономичнее Subaru BRZ.

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Меньше всего топлива потребляет заднеприводное купе 230i с четырехцилиндровым двигателем. По оценкам EPA, его средний показатель составляет впечатляющие 7,8 литра на 100 км, а на трассе – целых 6,7 литра. Если выбрать полноприводную версию 230i xDrive, средний расход увеличится, а показатель снизится до 8,4 литра.

Даже спортивная BMW M240i Coupe с турбированным рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 382 лошадиные силы оказывается экономичнее BRZ. И заднеприводная, и полноприводная модификации имеют средний показатель 9 литров на 100 км. Разумеется, M240i стоит значительно дороже Subaru BRZ. Однако способность BMW сочетать такую мощность с умеренным расходом топлива впечатляет независимо от цены автомобиля.

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Mazda MX-5 Miata

Если не считать Toyota GR86, которую производят на том же заводе, что и Subaru BRZ, и которая почти полностью повторяет ее конструкцию, ближайшим конкурентом BRZ среди новых автомобилей можно считать культовую Mazda MX-5 Miata. Обе модели – японские двухдверные автомобили с задним приводом и атмосферными четырехцилиндровыми двигателями. К тому же они относятся к самым легким и доступным спортивным машинам на современном рынке.

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Однако между ними есть существенные различия. Subaru BRZ – это четырехместное купе с оппозитным двигателем объемом 2,4 литра, а Mazda MX-5 – двухместный родстер с двухлитровым рядным четырехцилиндровым двигателем. Мощность Miata составляет 181 лошадиную силу, то есть она уступает BRZ. Но благодаря меньшему весу Mazda обеспечивает схожие показатели разгона. Та же особенность положительно влияет и на экономичность. Независимо от того, оснащена ли Miata механической или автоматической коробкой передач, ее средний расход по оценкам EPA составляет 8,1 литра на 100 км.

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В базовой комплектации более крупная BRZ стоит на несколько тысяч долларов дороже MX-5. В то же время Subaru практичнее благодаря более просторному салону и вместительному багажнику. Однако водителям, которым не нужны дополнительные места и пространство для вещей, стоит обратить внимание на открытую Mazda. Она позволяет проехать большее расстояние на том же количестве топлива, что делает этот популярный спортивный автомобиль еще привлекательнее по соотношению цены и возможностей.

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