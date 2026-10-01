Самые надежные модели Audi, которые можно приобрести на вторичном рынке: топ-5

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. ВидеоУбийство Фарион"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве ФарионВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоОстановка работы металлургических заводов грозит Украине безработицей, миграцией и удорожанием восстановительных работ – медиаОстановка работы металлургических заводов грозит Украине безработицей, миграцией и удорожанием восстановительных работ – медиа"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. ФотоНБУ выпустил новую монету 10 грн. ИллюстрацияНБУ выпустил особенные 10 грн с оригинальным дизайном: как выглядятДешевая, но очень полезная: названа недооцененная рыба, которая продлевает жизньДешевая, но очень полезная: названа недооцененная рыба, которая продлевает жизнь

Самые надежные модели Audi, которые можно приобрести на вторичном рынке: топ-5

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
icon 558
Самые надежные модели Audi, которые можно приобрести на вторичном рынке: топ-5
И поклонники Audi, и эксперты утверждают: эту марку имеет смысл покупать даже на вторичном рынке
Источник: Pexels

История бренда Audi началась в 1899 году, когда инженер Аугуст Горх основал свою первую автомобильную компанию. Несмотря на смену структуры и владельцев, одно оставалось неизменным в автомобилях бренда – безупречное сочетание комфорта, динамики и немецкого инженерного качества.

Доказательством этого является то, что автомобили Audi имеет смысл покупать даже подержанными. Чтобы доказать это, авторы издания SlashGear собрали аналитику J.D. Power и отзывы реальных владельцев и составили список из пяти моделей немецкого концерна, которые впечатляют своей надёжностью и не теряют популярности на вторичном рынке.

Audi A6 (2008–2011 годов выпуска)

Самые надежные модели Audi, которые можно приобрести на вторичном рынке: топ-5

Audi A6

Источник: SlashGear

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 683
Разрешено ли вам движение в обозначенной зоне? Тест для опытных водителей
icon 683
Разрешено ли вам движение в обозначенной зоне? Тест для опытных водителей
Алина МилсентАлина Милсент
icon 80
Можно ли мотоциклисту повернуть налево? Тест на знание ПДД
icon 80
Можно ли мотоциклисту повернуть налево? Тест на знание ПДД
Елена БылимЕлена Былим
icon 432
Названы лучшие гибриды в 2026 году: топ 10 авто
icon 432
Названы лучшие гибриды в 2026 году: топ 10 авто

Обновленная версия бизнес-седана A6 третьего поколения считается одной из самых удачных в линейке. На рынке эти автомобили представлены с надежными бензиновыми двигателями: 3,2-литровым V6 или мощным 4,2-литровым V8. Наряду с передовой для своего времени электроникой — адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения и голосовым управлением — автомобиль сохранил превосходный ресурс основных узлов. Аналитики J.D. Power оценивают надёжность этой версии в 84 балла из 100, а владельцы на профильных ресурсах ставят ей среднюю оценку 4,6 из 5.

Audi A4 (2009–2016 годов выпуска)

Самые надежные модели Audi, которые можно приобрести на вторичном рынке: топ-5

Audi A4

Источник: SlashGear

Четвертое поколение популярного семейства A4 предлагалось в кузовах седан, универсал и кабриолет. Автомобили оснащались 3,2-литровым V6 мощностью 265 сил или более экономичным 2,0-литровым турбомотором, а впоследствии появилась и заряженная версия S4 с 333-сильным компрессорным V3.0 и роботизированной коробкой S-tronic. Версия 2013 года демонстрирует высокий показатель надёжности по рейтингу J.D. Power (84/100) и имеет средний балл 4,8 из 5 от автовладельцев.

Audi Q5 (2016 года выпуска)

Самые надежные модели Audi, которые можно приобрести на вторичном рынке: топ-5

SlashGear

Источник: SlashGear

Кроссовер Q5 первого поколения перед самой сменой поколения в 2016 году получил самую совершенную на то время техническую начинку. Автомобиль оснащался панорамной крышей, обновленной мультимедийной системой и широким спектром двигателей: от 2,0-литровой турбочетвёрки до мощных 3,0-литровых бензиновых или дизельных V6, а также гибридной установкой. Покупатели отмечают, что при стандартном обслуживании у машины практически нет досадных недостатков, что подтверждается рейтингом надежности 83/100 от J.D. Power и высокой оценкой 4,8 из 5 от водителей.

Audi TT (2014–2017 годов выпуска)

Самые надежные модели Audi, которые можно приобрести на вторичном рынке: топ-5

Audi TT

Источник: SlashGear

Третье поколение спорткупе TT сочетает в себе отличную управляемость и впечатляющую выносливость силовых агрегатов. Модель получила полностью цифровую приборную панель и надежные 2,0-литровые турбодвигатели с передним или полным приводом Quattro. Модели 2016–2017 годов имеют один из самых высоких показателей надежности в своём классе по данным J.D. Power (85 из 100 баллов), а владельцы оценивают безаварийность этого автомобиля на 4,9 звезды из 5.

Audi A3 (2016 года выпуска)

Самые надежные модели Audi, которые можно приобрести на вторичном рынке: топ-5

Audi A3

Источник: SlashGear

Компактный A3 2016 года в кузовах седан и кабриолет отличался качеством отделки и надежностью, характерными для более дорогих моделей бренда. Автомобиль оснащался 1,8-литровым (170 к.с.) или 2,0-литровым (220 к.с.) турбодвигателями, а топовые комплектации имели премиальную акустику Bang & Olufsen с 14 динамиками, а в дополнение к этому — ещё и сенсорную навигацию. По оценкам J.D. Power, модель получила 82 из 100 баллов за надежность, а водители хвалят её за отсутствие проблем с подвеской и высокое качество сборки салона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие гибриды были признаны лучшими в 2026 году.

Похожие темы
автоб/у автомобильрейтингAudi
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться