Самые надежные модели Audi, которые можно приобрести на вторичном рынке: топ-5

История бренда Audi началась в 1899 году, когда инженер Аугуст Горх основал свою первую автомобильную компанию. Несмотря на смену структуры и владельцев, одно оставалось неизменным в автомобилях бренда – безупречное сочетание комфорта, динамики и немецкого инженерного качества.

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Доказательством этого является то, что автомобили Audi имеет смысл покупать даже подержанными. Чтобы доказать это, авторы издания SlashGear собрали аналитику J.D. Power и отзывы реальных владельцев и составили список из пяти моделей немецкого концерна, которые впечатляют своей надёжностью и не теряют популярности на вторичном рынке.

Audi A6 (2008–2011 годов выпуска)

Обновленная версия бизнес-седана A6 третьего поколения считается одной из самых удачных в линейке. На рынке эти автомобили представлены с надежными бензиновыми двигателями: 3,2-литровым V6 или мощным 4,2-литровым V8. Наряду с передовой для своего времени электроникой — адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения и голосовым управлением — автомобиль сохранил превосходный ресурс основных узлов. Аналитики J.D. Power оценивают надёжность этой версии в 84 балла из 100, а владельцы на профильных ресурсах ставят ей среднюю оценку 4,6 из 5.

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Audi A4 (2009–2016 годов выпуска)

Четвертое поколение популярного семейства A4 предлагалось в кузовах седан, универсал и кабриолет. Автомобили оснащались 3,2-литровым V6 мощностью 265 сил или более экономичным 2,0-литровым турбомотором, а впоследствии появилась и заряженная версия S4 с 333-сильным компрессорным V3.0 и роботизированной коробкой S-tronic. Версия 2013 года демонстрирует высокий показатель надёжности по рейтингу J.D. Power (84/100) и имеет средний балл 4,8 из 5 от автовладельцев.

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Audi Q5 (2016 года выпуска)

Кроссовер Q5 первого поколения перед самой сменой поколения в 2016 году получил самую совершенную на то время техническую начинку. Автомобиль оснащался панорамной крышей, обновленной мультимедийной системой и широким спектром двигателей: от 2,0-литровой турбочетвёрки до мощных 3,0-литровых бензиновых или дизельных V6, а также гибридной установкой. Покупатели отмечают, что при стандартном обслуживании у машины практически нет досадных недостатков, что подтверждается рейтингом надежности 83/100 от J.D. Power и высокой оценкой 4,8 из 5 от водителей.

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Audi TT (2014–2017 годов выпуска)

Третье поколение спорткупе TT сочетает в себе отличную управляемость и впечатляющую выносливость силовых агрегатов. Модель получила полностью цифровую приборную панель и надежные 2,0-литровые турбодвигатели с передним или полным приводом Quattro. Модели 2016–2017 годов имеют один из самых высоких показателей надежности в своём классе по данным J.D. Power (85 из 100 баллов), а владельцы оценивают безаварийность этого автомобиля на 4,9 звезды из 5.

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Audi A3 (2016 года выпуска)

Компактный A3 2016 года в кузовах седан и кабриолет отличался качеством отделки и надежностью, характерными для более дорогих моделей бренда. Автомобиль оснащался 1,8-литровым (170 к.с.) или 2,0-литровым (220 к.с.) турбодвигателями, а топовые комплектации имели премиальную акустику Bang & Olufsen с 14 динамиками, а в дополнение к этому — ещё и сенсорную навигацию. По оценкам J.D. Power, модель получила 82 из 100 баллов за надежность, а водители хвалят её за отсутствие проблем с подвеской и высокое качество сборки салона.

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