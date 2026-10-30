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Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера
Рейтинг среднеразмерных подержанных внедорожников. Источник: unsplash.com/@szeth616

Сегмент среднеразмерных кроссоверов и внедорожников остается одним из самых популярных на вторичном автомобильном рынке благодаря универсальности этих машин. Современные покупатели ищут варианты, которые способны обеспечить не только высокую посадку и просторный салон, но и низкий расход топлива вместе с современным оснащением.

Эксперты autoexpress.co.uk оценили представленные на рынке модели и выделили автомобили, отличающиеся лучшей надежностью, практичностью и удовольствием от вождения. Ниже приведены ключевые детали о каждой из десяти моделей, занявших ведущие позиции в итоговом рейтинге.

Hyundai Tucson

Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Hyundai Tucson. Источник: unsplash.com/@winslowxyz

Абсолютным лидером рейтинга стал Hyundai Tucson, который неоднократно получал престижные автомобильные награды. Автомобиль предлагает удачное сочетание отзывчивого управления, комфортной подвески и высокого уровня шумоизоляции. Салон свободно вмещает пятерых взрослых пассажиров без ущерба для объема багажника, а линейка двигателей включает 1,6-литровые турбированные бензиновые версии, а также эффективные обычные и подключаемые гибриды.

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Ford Kuga

Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Ford Kuga. Источник: ford.ua/New-Kuga

Ford Kuga известен как один из самых интересных кроссоверов в своем классе с точки зрения динамики и впечатлений от вождения. Модель второго поколения отличается отличным оснащением и предлагает выбор между 1,6-литровым (позже 1,5-литровым) бензиновым мотором и 2,0-литровым дизелем. Даже в базовых версиях автомобиль хорошо укомплектован, а старшие версии предлагают высокий уровень комфорта по доступной цене.

Honda CR-V

Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Honda CR-V. Источник: honda.ua

Honda CR-V создана для максимально удобного и беспроблемного ежедневного владения. Кроссовер ценят за низкие эксплуатационные расходы, легендарную надежность и продуманную эргономику. Покупателям доступны версии с бензиновыми и дизельными двигателями, механическими или автоматическими коробками передач, а также с передним или полным приводом.

Toyota RAV4

Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Toyota RAV4. Источник: unsplash.com/@photosbykrishp

Пятое поколение легендарного Toyota RAV4 воплощает в себе лучшие черты бренда: доступные технологии, экономичность и исключительную надежность. Модель предлагается преимущественно с гибридными и подключаемыми гибридными силовыми установками, которые всегда работают в паре с автоматической трансмиссией. Этот автомобиль – практичный выбор для тех, кто ищет неприхотливый в обслуживании семейный транспорт.

Lexus NX

Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Lexus NX. Источник: lexus.ua

Премиальный Lexus NX завоевал симпатии экспертов благодаря выразительному дизайну, роскошному интерьеру и превосходной мультимедийной системе. Модель оснащается мягкими гибридными силовыми установками (NX 350h и NX 450h+), обеспечивающими плавный ход и низкий расход топлива. Дополнительное преимущество автомобиля – высочайший уровень надежности в своем сегменте.

Dacia Duster

Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Dacia Duster. Источник: unsplash.com/@msilvaphoto

Второе поколение Dacia Duster сделало значительный шаг вперед по сравнению с предшественником, сохранив при этом статус одного из самых доступных кроссоверов. Модель предлагает просторный салон, большой багажник и надежные бензиновые моторы объемом 1,0-1,6 литра или 1,5-литровый дизель. Обновленные версии отличаются улучшенной мультимедийной системой и современными системами помощи водителю.

Nissan Qashqai

Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Nissan Qashqai. Источник: unsplash.com/@cmrcn_

Третье поколение Nissan Qashqai – один из лучших вариантов среди подержанных автомобилей в своем классе. Помимо классических бензиновых версий, модель доступна с гибридной системой e-Power мощностью 187 лошадиных сил. Кроссовер привлекает покупателей сбалансированными характеристиками и качественной отделкой интерьера.

Vauxhall Grandland

Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Vauxhall Grandland. Источник: unsplash.com/@autotraderuk

Vauxhall Grandland сохраняет высокую популярность благодаря вместительному интерьеру и богатому базовому оснащению. Наиболее привлекательны на вторичном рынке плагин-гибридные модификации с 1,6-литровым двигателем, которые сочетают хорошую динамику и экономичность. Этот кроссовер предлагает высокий уровень практичности для ежедневных поездок.

Mazda CX-5

Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Mazda CX-5. Источник: mazda.ua

Mazda CX-5 выделяется среди конкурентов ярким дизайном, качественной отделкой салона и водительским характером. На рынке преобладают версии с бензиновыми двигателями, хотя доступны и дизельные варианты. Автомобиль ценят за высокую надежность механических узлов и продуманную эргономику водительского места.

Skoda Karoq

Лучшие подержанные внедорожники: рейтинг автомобилей среднего размера

Skoda Karoq. Источник: skoda-auto.ua

Победитель многих сравнительных тестов Skoda Karoq остается отличным вариантом на рынке подержанных автомобилей. Главные преимущества модели – строгий стиль, отличная управляемость и багажное отделение объемом 521 литр, которое конкурирует с автомобилями более высокого класса. Версии с полным приводом предлагают удивительные внедорожные возможности, а выбор отличных двигателей делает ее одной из самых практичных в своем сегменте.

Также на OBOZ.UA вы найдете рейтинг лучших компактных автомобилей 2026 года.

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