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Лучшие подержанные авто для молодых водителей: бюджетные варианты

Елена БылимЕлена Былим
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Лучшие подержанные авто для молодых водителей: бюджетные варианты
Рейтинг авто для начинающих водителей. Источник: pexels.com/@oleksandr-chepys-256415254

Безопасность является приоритетом для родителей, выбирающих первый автомобиль для своего подростка. В то же время важную роль играет бюджет, ведь не каждая семья может позволить себе приобрести новое транспортное средство.

Совместно с авторитетными учреждениями изданием Edmunds был составлен список лучших моделей, прошедших строгие краш-тесты и обладающих высокими показателями надежности. Приведенные ниже варианты охватывают различные бюджеты и предлагают отличные характеристики для начинающих водителей.

Kia K5

Лучшие подержанные авто для молодых водителей: бюджетные варианты

Kia K5. Источник: Джефф Стовалл/facebook.com

Современный седан Kia K5, вышедший на рынок в 2021 году в качестве замены модели Optima, привлекает молодых водителей стильным дизайном и полезными технологиями. Базовая комплектация оснащена 1,6-литровым турбодвигателем, тогда как спортивная версия GT получила мощный агрегат на 290 лошадиных сил. Автомобиль заслужил высшие награды за безопасность от IIHS и максимальные пять звезд от NHTSA. Средняя стоимость моделей 2021–2023 годов выпуска составляет примерно 21 029 долларов (около 867 000 грн).

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Toyota Camry

Лучшие подержанные авто для молодых водителей: бюджетные варианты

Toyota Camry. Источник: Cabrel Auto Deals/facebook.com

Популярная во всем мире Toyota Camry обеспечивает высокий уровень практичности, простора и надежности для всей семьи. Начиная с поколения 2018 года, седан стал более динамичным в управлении, сохранив при этом вместительный багажник и отличные показатели безопасности. Покупатели могут выбрать базовый экономичный четырехцилиндровый двигатель, гибридную силовую установку или мощный двигатель V6. Средняя цена на вторичном рынке для моделей 2018–2022 годов составляет около 20 611 долларов (примерно 850 000 грн).

Hyundai Tucson

Лучшие подержанные авто для молодых водителей: бюджетные варианты

Hyundai Tucson. Источник: Max Auto/facebook.com

Если семья отдает предпочтение кроссоверам, то Hyundai Tucson станет отличным выбором благодаря современному внешнему виду и интеграции со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto. Модели 2022 года получили более смелый дизайн, однако предыдущие поколения (2018–2021 годы) также имеют отличные рейтинги безопасности и высокие оценки по результатам краш-тестов. Средняя стоимость таких кроссоверов на рынке подержанных автомобилей составляет около 22 722 долларов (примерно 937 000 грн).

Honda Civic

Лучшие подержанные авто для молодых водителей: бюджетные варианты

Honda Civic. Источник: Джефф Стовалл/facebook.com

Компактная Honda Civic заслужила мировую репутацию исключительно надежного, эффективного и приятного в управлении автомобиля. Благодаря высокой ликвидности модели стоимостью до 15 000 долларов (около 619 000 грн) обычно представлены выпусками 2016–2017 годов или экземплярами с большим пробегом. Автомобиль доступен в кузовах седан и хэтчбек, а средняя цена моделей поколения 2016–2021 годов составляет около 17 922 долларов (примерно 739 000 грн).

Honda Accord

Лучшие подержанные авто для молодых водителей: бюджетные варианты

Honda Accord. Источник: Ever First Auto/facebook.com

Среднеразмерный седан Honda Accord идеально подходит для водителей, которые ценят дополнительное пространство в салоне. Модели поколения 2013–2017 годов стабильно получали звание самых безопасных транспортных средств по версии IIHS. Практичный и надежный автомобиль сохраняет статус одной из самых желанных машин в своем классе. Средняя цена на эти модели составляет около 13 546 долларов (примерно 559 000 грн).

OBOZ.UA предлагает список автомобилей, которые станут идеальным выбором для ежедневных поездок на работу.

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