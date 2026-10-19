Лучшие семейные автомобили: рейтинг 2026 года

Выбирая семейный автомобиль, любой водитель обращает внимание на комфорт, количество мест, вместимость багажника, надежность и безопасность. Но стоит также ознакомиться с рейтингами, составленными на основе отзывов самих водителей и экспертов.

Видео дня

Как пишет Slash Gear, целых пять моделей семейных автомобилей в этом году вышли в лидеры по совокупности этих показателей. Эксперты издания сравнили результаты из пяти источников — iSeeCars, Car and Driver, U.S. News, Consumer Reports (CR) и J.D. Power. Вот какие модели они определили как лучшие.

2026 Subaru Outback

Subaru Outback 2026 года получил обновленный дизайн с угловатыми формами, благодаря которым он больше напоминает внедорожник, чем универсал. Модель хорошо зарекомендовала себя как семейный автомобиль: iSeeCars отметило её за сочетание надёжности, безопасности и других важных для семьи характеристик, а также назвало лучшим небольшим семейным SUV. U.S. News высоко оценило автомобиль в целом, а Consumer Reports присвоило ему первое место среди среднеразмерных внедорожников. Владельцы тоже довольны Outback: в рейтинге J.D. Power модель получила 83 балла из 100. Стартовая цена автомобиля составляет 36 445 долларов, а самая дорогая версия без дополнительных опций стоит 49 445 долларов.

2026 Honda CR-V

Honda CR-V — один из самых популярных внедорожников 2026 года, который эксперты высоко оценивают по совокупности характеристик. Издание Car and Driver назвало его одним из лучших компактных SUV, а iSeeCars поставило на второе место среди небольших семейных внедорожников. Стартовая цена Honda CR-V составляет 32 470 долларов. Автомобиль оснащён 1,5-литровым четырёхцилиндровым турбодвигателем мощностью 190 к. с., который работает в паре с бесступенчатой автоматической коробкой передач CVT. Доступны версии с передним и полным приводом.

РЕКЛАМА

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson — еще один компактный внедорожник, который стоит рассмотреть для семейных поездок. Модель хорошо зарекомендовала себя в обзорах автомобильных экспертов: U.S. News высоко оценило её в целом, а iSeeCars включило в список лучших небольших семейных SUV. Consumer Reports отдельно отметило бензиновую версию, хотя и гибридные модификации также показали хорошие результаты. Tucson 2026 года доступен с бензиновым или гибридным силовым агрегатом, а также с передним или полным приводом в зависимости от комплектации. Бензиновая версия оснащена двигателем объемом 2,5 л мощностью 187 к. с. В гибридных модификациях используется 1,6-литровый турбодвигатель, а суммарная мощность силовой установки составляет 231 или 268 к.с. Стартовая цена — 31 300 долларов.

Главные истории дня

Subaru Forester 2026

Subaru Forester 2026 года заслуживает внимания благодаря высоким оценкам за надежность и общую пригодность для семейного использования. Consumer Reports положительно оценило как бензиновую, так и гибридную версии, а iSeeCars отметило модель в своем рейтинге автомобилей для небольших семей. Владельцы также высоко оценивают Forester: в рейтинге J.D. Power он получил 84 балла из 100. В то же время мнения экспертов относительно отдельных версий модели расходятся, поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на конкретную комплектацию. Автомобиль имеет полный привод в стандартной комплектации, 2,5-литровый оппозитный четырехцилиндровый двигатель мощностью 180 к. с. и бесступенчатую автоматическую коробку передач CVT. Стартовая цена составляет 31 445 долларов.

РЕКЛАМА

Toyota RAV4 2026 года

Toyota RAV4 — популярный компактный внедорожник, заслуживший хорошую репутацию благодаря надежности и практичности. Consumer Reports отметило его результаты в дорожных испытаниях, прогнозируемую надежность и удовлетворенность владельцев, а Car and Driver также высоко оценило автомобиль в целом. Владельцы RAV4 дали модели 85 баллов из 100 в рейтинге J.D. Power. В 2026 году автомобиль предлагается исключительно с гибридными силовыми установками, что стоит учесть при выборе. Рекомендуемая стартовая цена составляет 33 495 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие подержанные автомобили лучше всего подойдут молодым водителям.