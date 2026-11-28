Honda CR-V возглавила пятерку самых продаваемых компактных внедорожников в США. Спрос на этот класс вырос после того, как покупатели начали отдавать ему предпочтение перед компактными легковыми автомобилями.

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MotorWeek сравнил цены, оснащение и расход топлива пяти лидеров продаж. У некоторых моделей гибридная установка входит в базовую комплектацию, за нее в других нужно доплатить.

Honda CR-V

Базовая Honda CR-V за 33 070 долларов (1 501 047 грн) имеет 190-сильный четырехцилиндровый турбодвигатель, 9-дюймовый сенсорный экран, беспроводную зарядку для телефона и автоматический климат-контроль. Самой выгодной MotorWeek считает комплектацию EX-L за 37 250 долларов (1 690 778 грн): она добавляет электропривод двери багажника, кожаную обивку и подогрев сидений.

Гибрид стоит от 37 580 долларов (1 705 756 грн) и имеет на 14 л. с. больше, чем бензиновая версия. В смешанном цикле он расходует около 5,9 л/100 км против 7,8 л/100 км у версии с турбодвигателем. Полный привод для обоих вариантов стоит 1 500 долларов (68 085 грн).

Toyota RAV4

Бывший многолетний лидер сегмента занял второе место. Цены на Toyota RAV4 начинаются от 33 495 долларов (1 520 338 грн), и уже за эти деньги покупатель получает гибрид с силовой установкой мощностью 226 л. с. Расход в смешанном цикле составляет около 5,5 л/100 км. Есть также версия с возможностью зарядки от электросети.

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Самой выгодной по соотношению цены и оснащения MotorWeek называет XLE Premium за 37 695 долларов (1 710 976 грн). В ней есть электропривод двери багажника, более качественные материалы отделки салона и 18-дюймовые колеса. В зависимости от версии полный привод входит в комплектацию или стоит дополнительно 1 400 долларов (63 546 грн).

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Chevrolet Equinox

Третье место с заметным отрывом от двух лидеров занял Chevrolet Equinox. Его сильная сторона – просторный салон и багажник. Уже базовая версия LT за 31 295 долларов (1 420 480 грн) оснащена 11,3-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы на базе Google, подогревом сидений и руля.

Все версии оснащены 175-сильным четырехцилиндровым турбодвигателем. Он расходует около 8,7 л/100 км в смешанном цикле. Гибридной версии нет, а за полный привод нужно доплатить 2 000 долларов (90 780 грн).

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Nissan Rogue

Nissan Rogue занял четвертое место и имеет самую низкую стартовую цену среди пяти моделей – 31 265 долларов (1 419 118 грн). В базовой версии есть 201-сильный трехцилиндровый турбодвигатель, 8-дюймовый сенсорный экран, 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и задние фонари. Расход в смешанном цикле – около 7,1 л/100 км.

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Комплектация Dark Armor за 35 115 долларов (1 593 870 грн) добавляет электропривод двери багажника, панорамный люк и камеры кругового обзора. В топовых версиях полный привод входит в стандартную комплектацию, в других он стоит 1 400 долларов (63 546 грн). К подключаемому гибриду добавляется версия e-Power, не требующая подключения к розетке. Ее лучший показатель в смешанном цикле – около 6,2 л/100 км.

Hyundai Tucson

Пятерку замыкает Hyundai Tucson. Базовая версия за 31 350 долларов (1 422 977 грн) имеет 187-сильный четырехцилиндровый двигатель, 12-дюймовый сенсорный экран, 17-дюймовые легкосплавные диски и светодиодные фары. За SEL Premium с 12-дюймовой цифровой панелью приборов, навигацией и более качественными материалами салона просят 35 700 долларов (1 620 423 грн).

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Гибрид стоимостью от 32 950 долларов (1 495 601 грн) имеет 231 л. с. и расходует около 6,2 л/100 км в смешанном цикле против 8,4 л/100 км у бензиновой версии. Есть и гибрид с зарядкой от сети. Полный привод стоит дополнительно 1 500 долларов (68 085 грн) во всех комплектациях. В США гарантия на весь автомобиль составляет 5 лет или около 96 600 км, а на силовую установку – 10 лет или около 160 900 км.

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