Лучшие компактные авто в 2026 году: 5 моделей

Компактные автомобили остаются популярным выбором благодаря умеренной стоимости, экономному расходу топлива и удобству в повседневном использовании. В 2026 году среди лидеров американского рынка – модели Honda, Toyota, Hyundai, Nissan и Kia, сочетающие практичность с современным оснащением.

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Некоторые из них доступны с гибридными силовыми установками, помогающими снизить расходы на топливо. Эксперты motorweek.org выделили пять компактных автомобилей, пользующихся спросом у покупателей и предлагающих разные преимущества в зависимости от бюджета и потребностей водителя.

Honda Civic

Honda Civic продолжает удерживать лидирующие позиции среди компактных автомобилей в США. Базовая версия оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Начальная цена составляет 25 990 долларов (примерно 1,14 млн грн).

Для тех, кто стремится снизить расходы на топливо и получить лучшую динамику, доступна гибридная модификация. Она стоит от 30 690 долларов (примерно 1,35 млн грн) и имеет дополнительные 50 лошадиных сил. Средний расход топлива в комбинированном цикле снижается с 6,5 до 4,8 л/100 км.

Гибридная версия заметно дороже базовой, однако может заинтересовать водителей, которые ценят не только экономичность, но и более живую реакцию автомобиля. Civic остается одним из вариантов для тех, кто ищет компактную машину для ежедневных поездок и семейного использования.

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Toyota Corolla

Toyota Corolla занимает второе место среди самых популярных компактных автомобилей в США. Базовая комплектация LE стоит от 24 620 долларов (примерно 1,08 млн грн) и уже имеет достаточный набор оборудования для повседневного использования. Под капотом установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 169 лошадиных сил.

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Гибридная модификация обойдется в 26 470 долларов (примерно 1,16 млн грн). Она обеспечивает лучшую топливную экономичность: комбинированный расход снижается с 6,9 до 4,7 л/100 км. Для гибридной Corolla также доступен полный привод, который стоит еще на 1400 долларов (примерно 61 тыс. грн) дороже.

Corolla отличается функциональным интерьером с простым расположением органов управления и настройками, ориентированными прежде всего на комфорт. Это может стать удачным решением для водителей, которым важны удобство и предсказуемое поведение автомобиля, а не спортивный характер. Среди пяти моделей в этом списке именно Corolla предлагает полный привод в гибридной версии.

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Hyundai Elantra

Hyundai Elantra за последние годы укрепила свои позиции в сегменте компактных автомобилей. Начальная цена модели составляет 24 120 долларов (примерно 1,06 млн грн), а стандартная версия комплектуется 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил.

Покупатели, которые хотят получить больше комфорта и технологий, могут выбрать комплектацию Limited за 28 670 долларов (примерно 1,26 млн грн). Она предусматривает увеличенные дисплеи, отделку сидений искусственной кожей и дополнительные системы помощи водителю. Также доступна гибридная версия от 26 945 долларов (примерно 1,18 млн грн).

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Комбинированный расход топлива у гибрида может достигать показателя, эквивалентного примерно 4,4 л/100 км, тогда как стандартная версия потребляет около 6,7 л/100 км. Еще одним преимуществом Elantra является гарантийная программа: пять лет или примерно 96 600 км пробега на автомобиль в целом и десять лет или 160 900 км на силовую установку. Это может стать важным аргументом для покупателей, которые планируют владеть машиной длительное время.

Nissan Sentra

Nissan Sentra занимает четвертое место среди самых популярных компактных автомобилей на американском рынке. Модель привлекает покупателей комфортной подвеской, просторным салоном, современным дизайном и технологичным оснащением. Ее цена начинается от 24 265 долларов (примерно 1,07 млн грн).

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Среди доступных функций – мультимедийная система с 12-дюймовым сенсорным экраном, система предупреждения о выезде из полосы движения и адаптивный круиз-контроль. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 149 лошадиных сил. Его комбинированный расход топлива составляет около 7,1 л/100 км, а гибридной версии в модельном ряду нет.

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На популярность Sentra мог повлиять и отказ Nissan от продажи более компактного седана Versa на американском рынке. Для тех, кому хочется более выразительного внешнего вида, предусмотрена комплектация SR за 26 265 долларов (примерно 1,15 млн грн). Она добавляет 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, затемненные внешние элементы и спортивные сиденья с улучшенной тканевой отделкой

Kia K4

Kia K4 замыкает пятерку самых популярных компактных автомобилей в США. Модель пришла на смену Kia Forte и быстро привлекла внимание благодаря выразительному дизайну, просторному заднему ряду сидений и широкому набору технологических функций. Ее стартовая цена – 23 535 долларов (примерно 1,03 млн грн), что делает K4 самым доступным автомобилем в этом списке.

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K4 построена на общей платформе с Hyundai Elantra и оснащена аналогичным по мощности 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем на 147 лошадиных сил. При этом гибридной модификации для этой модели не предусмотрено. Расход топлива в комбинированном цикле составляет примерно 7,1 л/100 км.

Среди комплектаций стоит обратить внимание на EX, цена которой составляет 25 375 долларов (примерно 1,11 млн грн). За эти деньги покупатель получает улучшенные материалы отделки салона, 12-дюймовый цифровой дисплей водителя и 17-дюймовые легкосплавные диски. Как и Hyundai Elantra, Kia K4 имеет гарантию на автомобиль сроком на пять лет или 96 600 км, а на силовую установку – десять лет или 160 900 км.

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