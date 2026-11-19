Гибридные автомобили считают одним из лучших вариантов для водителей, которые хотят сочетать практичность, комфорт и умеренные расходы на топливо. Особой популярностью пользуются внедорожники с гибридными силовыми установками, ведь они предлагают просторный салон и возможность реже посещать автозаправочные станции.

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Однако результаты испытаний EPA показывают, что даже новые гибридные модели не всегда способны обеспечить впечатляющую экономичность: пикап Ford Maverick Hybrid расходует меньше топлива, чем пять популярных гибридных SUV. Эксперты SlashGear раскрыли, какие внедорожники уступают ему в эффективности и сколько топлива они потребляют в городском и загородном режимах.

Subaru Forester Hybrid: полный привод в базовой версии

Forester Hybrid расходует 6,7 л/100 км в городе и 6,9 л/100 км на трассе. По оценке EPA, в городском цикле на том же количестве топлива гибрид проезжает до 40% дальше, чем бензиновые версии Forester.

Гибридная установка сочетает 2,5-литровый двигатель с электромотором Toyota, интегрированным в систему полного привода. Начальная цена – 36 180 долларов (примерно 1 635 408 грн).

Hyundai Palisade Hybrid

Трехрядный Palisade впервые получил гибридную версию в 2026 модельном году. Самые экономичные комплектации – переднеприводные SEL и SEL Premium с 2,5-литровым турбодвигателем: они расходуют 7,1 л/100 км в городе, 6,7 л/100 км на трассе и 6,9 л/100 км в смешанном цикле.

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Базовая SEL стоит от 45 760 долларов (примерно 2 068 444 грн) с доставкой. Полный привод доступен во всех гибридных комплектациях, но увеличивает расход топлива.

Toyota Grand Highlander Hybrid: версия XLE экономичнее LE

Среди шести гибридных комплектаций Grand Highlander меньше всего топлива расходует Hybrid XLE: 6,4 л/100 км в городе, 6,9 л/100 км на трассе и 6,5 л/100 км в смешанном цикле. Цена этой версии начинается от 48 375 долларов (примерно 2 186 647 грн) с доставкой.

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Базовый Hybrid LE дешевле – от 47 205 долларов (примерно 2 133 760 грн). Расход у него выше: 6,5 л/100 км в городе, 7,4 л/100 км на трассе и 6,9 л/100 км в смешанном цикле.

Toyota Highlander Hybrid: одинаковый расход во всех трех циклах

EPA оценивает расход Highlander Hybrid в 6,7 л/100 км как в городе и на трассе, так и в смешанном цикле. На трассе он экономичнее Grand Highlander Hybrid XLE, а в городе расходует больше, чем более крупная модель.

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Базовая комплектация Hybrid XLE стоит от 49 615 долларов (примерно 2 242 697 грн) с учетом доставки.

Mitsubishi Outlander Hybrid: до 72 км на электротяге

Подзаряжаемый Outlander Hybrid проезжает до 72 км на электротяге по оценке EPA. Его расход бензина составляет 8,7 л/100 км в каждом из трех циклов – это самый высокий показатель среди похожих автомобилей.

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Outlander оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем, двумя электромоторами и полным приводом уже в базовой версии. Цена с доставкой начинается от 44 990 долларов (примерно 2 033 638 грн).

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