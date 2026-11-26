В рейтинге автомобильных брендов на 2027 год Mazda победила среди производителей легковых автомобилей, Ram – пикапов, а Genesis – премиальных машин. Hyundai получила две награды – за SUV и электромобили, а Lucid возглавила категорию премиальных электрокаров.

Видео дня

Лидеров назвало американское издание U.S. News. В электрических категориях в рейтинг попали бренды как минимум с двумя разными моделями, а победителя определяли по среднему баллу всей электрической линейки.

Mazda: компактная Mazda3 и родстер MX-5 Miata

Mazda3 остается среди лидеров компактного класса благодаря управляемости, плавности хода и отделке салона. Модель 2026 года получила оценку Top Safety Pick+ от IIHS. В линейке по-прежнему есть версия с механической коробкой передач, а мощность Mazda3 Turbo достигает 250 л. с.

Mazda MX-5 Miata предлагают как родстер с мягкой крышей или со складывающимся жестким верхом. Двухлитровый двигатель развивает 181 л. с., а даже самая тяжелая версия RF весит около 1134 кг. Маленький багажник снизил оценку модели, однако точная управляемость и доступность родстера помогли Mazda опередить Honda в общем зачете.

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Hyundai: от городского Venue до электрического Ioniq 9

Hyundai шестой год подряд стал лучшим брендом SUV. В городской части линейки выделили доступный Venue и хорошо оснащенный Kona. Компактный Tucson отметили за соотношение цены и оснащения, пригодность для семей и поездок на кемпинг, а Tucson Hybrid возглавил свой класс.

Главные истории дня

Среди более крупных SUV высокие оценки получили Santa Fe и его гибридная версия. Обновленный для 2026 модельного года Palisade и новый Palisade Hybrid вошли в число лидеров в своих классах. Гибрид также отметили как автомобиль для семей и дальних поездок.

Hyundai Ioniq 5 возглавляет рейтинг электрических SUV: у него просторный салон, запас хода до 512 км и поддержка быстрой зарядки. Помимо стандартной модели, Hyundai выпускает версию XRT для поездок по бездорожью и спортивную Ioniq 5 N.

Трехрядный Hyundai Ioniq 9 2026 модельного года развивает мощность до 422 л. с. и имеет запас хода до 539 км. Зарядить батарею с 10 до 80% можно за 20 минут. В салоне достаточно места для взрослых во всех трех рядах, хотя покатая крыша ограничивает пространство над головой в последнем.

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Ram: пикапы 1500 и 2500

Ram в восьмой раз подряд получил звание лучшего бренда пикапов. У его самой популярной модели, Ram 1500, есть как рабочая комплектация Tradesman, так и премиальная Tungsten. На выбор предлагаются четыре силовые установки, в том числе два турбодвигателя Hurricane мощностью 420 и 540 л. с. и 395-сильный Hemi V8. В соответствующей конфигурации пикап 2026 модельного года может буксировать около 5,27 т или перевозить до 1,07 т груза.

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Более тяжелый Ram 2500 с шестицилиндровым турбодизелем буксирует прицеп массой до 9,07 т или перевозит в кузове до 2,08 т. Для него доступны сочетания кабины и кузова, которых нет у Ram 1500.

Genesis и Lucid: премиальные автомобили и электромобили

Genesis стал лучшим премиальным брендом второй год подряд. Genesis GV70 возглавил рейтинг компактных премиальных SUV благодаря комфорту, управляемости и богатому стандартному оснащению. Седаны G80 и G90 заняли вторые места в своих сегментах, а среднеразмерный GV80 опередил Mercedes-Benz GLE и Porsche Cayenne.

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В премиальной электрической категории Lucid победил благодаря двум моделям, каждая из которых возглавила свой класс. Седан Lucid Air в наиболее эффективных версиях проезжает более 804 км на одном заряде. Компактные электромоторы собственной разработки позволили выделить больше места для пассажиров и багажа.

Электрический SUV Lucid Gravity, дебютировавший в 2025 году, имеет запас хода более 724 км. При среднеразмерных внешних габаритах он предлагает столько же пространства в салоне, сколько крупные полноразмерные SUV.

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