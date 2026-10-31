Лучшие автомобили для пожилых водителей: топ 10

С возрастом требования к автомобилю меняются, поскольку на первый план выходят комфорт, безопасность и удобство управления. Особое значение имеют хорошая обзорность, удобные сиденья, простое расположение кнопок и современные системы помощи водителю.

Видео дня

Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые лучше всего отвечают потребностям людей старшего возраста. Как сообщает U.S. News & World Report, в десятку лучших вошли седаны, кроссоверы и гибридные модели 2026 года.

Volvo XC60

Шведский кроссовер отличается высоким уровнем безопасности, комфортными сиденьями и тихим салоном. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, системой удержания полосы движения и технологиями предотвращения столкновений. Последние способны реагировать не только на другие автомобили, но и на пешеходов и животных.

Kia K4

Компактный седан предлагает просторный пятиместный салон, систему автоматического экстренного торможения, камеру заднего вида и систему контроля внимания водителя. Мультимедийный экран диагональю 12,3 дюйма оснащен четкими и хорошо заметными значками. В более дорогих комплектациях доступна система контроля слепых зон с видеокамерой.

РЕКЛАМА

Genesis GV70

Этот премиальный кроссовер отличается плавным ходом, удобными сиденьями и качественной отделкой салона. Благодаря продуманной конструкции в автомобиль легко садиться и выходить из него. Современная мультимедийная система проста в использовании, а среди дополнительных функций есть возможность разблокировки по отпечатку пальца.

Главные истории дня

Toyota Camry

После обновления Camry получила стандартную гибридную силовую установку, которая обеспечивает низкий расход топлива. По американским измерениям, он может составлять примерно 4,5 литра на 100 километров в городе. Седан также отличается комфортной подвеской, удобным доступом в салон и понятными органами управления.

РЕКЛАМА

Buick Encore GX

Компактный кроссовер получил 90 баллов из 100 по показателю качества и надежности от J.D. Power. Особенность модели – система шумоизоляции QuietTuning, которая снижает шум двигателя, дороги и ветра. Это может быть особенно полезно для водителей с ослабленным слухом. Небольшие габариты также облегчают парковку.

РЕКЛАМА

Hyundai Tucson Hybrid

Гибридный кроссовер сочетает просторный салон, хорошую обзорность и экономичный расход топлива. Обновленная мультимедийная система оснащена 12,3-дюймовым экраном с крупными значками и удобным меню. У модели также вместительный багажник, комфортная подвеска и качественная шумоизоляция.

Honda Accord

Седан обеспечивает комфортную езду, просторный салон и большой багажник. Система Honda Sensing включает предупреждение о возможном столкновении, автоматическое торможение и помощь в удержании полосы движения. В модели 2026 года также увеличили стандартный мультимедийный экран и добавили беспроводное подключение смартфонов.

РЕКЛАМА

Honda Civic

Несмотря на компактные размеры, в автомобиле достаточно места для пассажиров и багажа. Низкий порог облегчает посадку, а четкие приборы и понятные органы управления делают повседневные поездки удобнее. Модель доступна в кузовах седан и хетчбэк.

Subaru Outback

Обновленный Outback стал больше похож на традиционный внедорожник. У него стандартный полный привод, увеличенный дорожный просвет, удобные сиденья и просторный салон. Среди преимуществ – адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновений и электропривод двери багажника.

РЕКЛАМА

Mazda CX-5

Японский кроссовер отличается точным управлением, комфортной подвеской и качественным интерьером. В стандартное оснащение входят цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, мультимедийный экран на 12,9 дюйма, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Голосовое управление позволяет пользоваться некоторыми функциями, не отвлекаясь от дороги.

РЕКЛАМА

На что обратить внимание при выборе автомобиля

Эксперты советуют пожилым водителям оценивать не только технические характеристики, но и повседневное удобство автомобиля. Важно проверить, насколько легко садиться за руль, хорошо ли видна дорога, удобно ли пользоваться приборами и обеспечивают ли сиденья надлежащую поддержку спины.

Полезными могут быть системы контроля слепых зон, автоматического торможения и помощи при парковке.

Все указанные цены относятся к американскому рынку и могут отличаться в зависимости от комплектации и страны продажи.

OBOZ.UA предлагает рейтинг экономичных гибридных автомобилей.