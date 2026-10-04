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Зачем в советских "Жигулях" устанавливали эконометр: хитрость, о которой мало кто знал

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 мин
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Зачем в советских "Жигулях" устанавливали эконометр: хитрость, о которой мало кто знал
Советский "Жигуль". Источник: Unsplash.

В старых карбюраторных автомобилях водитель мог следить за работой двигателя с помощью стрелки на приборной панели. Эконометр реагировал на разрежение во впускном коллекторе и фактически показывал, насколько сильно была нажата педаль газа.

Эконометр представлял собой механический вакуумметр, подключенный тонким шлангом к впускному коллектору карбюраторного двигателя. Об этом говорится в материале венгерского издания Autó és Motor.

Внутри прибора не было никакой электроники, его стрелка меняла положение в зависимости от уровня вакуума.

Принцип работы был довольно простым. Когда дроссельная заслонка оставалась частично закрытой, во впускном коллекторе возникало более сильное разрежение. Стрелка при этом находилась в зеленой зоне. При более активном нажатии на педаль газа заслонка открывалась шире, вакуум уменьшался, а указатель переходил сначала в желтую, а затем в красную зону.

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Шкала эконометра состояла именно из трёх цветных секторов, а не из конкретных показателей расхода топлива. Это позволяло водителю быстро оценивать режим работы двигателя, не отвлекаясь на сложные расчёты.

При движении в зеленой зоне ВАЗ-2107 мог расходовать около 6–8 литров бензина на 100 км. В желтом секторе расход возрастал примерно до 9–10 литров, а в красном мог достигать 14 литров.

Таким образом, прибор фактически приучал водителей к более экономной манере вождения. Плавные ускорения, заблаговременное отпускание педали газа перед поворотами и светофорами, а также своевременное переключение на более высокую передачу помогали удерживать стрелку в зеленом секторе.

В то же время эконометр использовали не только для контроля расхода топлива. По поведению стрелки опытные водители могли замечать определенные проблемы с двигателем.

Например, на прогретом исправном двигателе во время работы на холостом ходу стрелка должна была оставаться стабильной. Её заметные колебания могли свидетельствовать о нарушении герметичности впускной системы или других неисправностях.

Интересно, что эконометр устанавливали далеко не на все модели "Жигулей". В частности, на первых серийных ВАЗ-2107 в верхней левой части приборной панели размещался аналоговый указатель давления масла. Только в 1988 году "АвтоВАЗ" решил заменить его эконометром.

С появлением инжекторных двигателей и цифровых бортовых систем такой прибор постепенно утратил практический смысл. Современные автомобили способны напрямую показывать водителю мгновенный и средний расход топлива, тогда как эконометр лишь опосредованно оценивал режим работы двигателя через вакуум во впускном коллекторе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине советского периода ЗАЗ производил самые дешевые автомобили. Но такой статус не означает, что необычных модификаций не существовало (даже после распада СССР). В сети показали одну из уникальных машин.

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