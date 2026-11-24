Лазерный измеритель TruCAM может определять скорость автомобиля на расстоянии до 1200 метров, а для стационарных камер единой дистанции нет. Каждый комплекс автофиксации контролирует свой участок дороги.

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Рабочая зона стационарной камеры зависит от модели, настроек и места установки, пишет avtomir.ua. Именно в пределах этой зоны комплекс измеряет скорость и фиксирует автомобиль.

Что определяет расстояние измерения

Для стационарных камер нет универсальной границы в 100 или 200 метров. Расстояние, на котором один комплекс измерил скорость автомобиля, не подсказывает, на какой дистанции это сделает камера на другом участке.

TruCAM – это ручной лазерный прибор, которым пользуются патрульные. Патрульная полиция Украины указывает его максимальную техническую дальность; фактическое расстояние измерения зависит от условий на дороге и работы инспектора.

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Почему не стоит резко тормозить перед камерой

Прибор может измерить скорость еще до того, как водитель его заметит. Резкое торможение в последний момент создает опасность для автомобилей, едущих позади.

Предупреждающий знак напоминает водителям о контроле скорости. Безопаснее соблюдать установленное ограничение на всем участке дороги.

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