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На светофорах могут добавить четвертый цвет: какой именно и зачем

Алина МилсентАлина Милсент
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На светофорах могут добавить четвертый цвет: какой именно и зачем
Светофоры могут быть с 4 цветами — что будет означать белый цвет. Источник: Создано с помощью ИИ

Привычные три цвета светофора в будущем могут пополниться ещё одним — белым. Американские учёные предложили новую систему регулирования дорожного движения, которая предусматривает взаимодействие светофоров с беспилотными автомобилями.

Благодаря этому транспорт сможет быстрее преодолевать перекрестки, а пробки станут меньше. Об этом пишет польское издание Moto.pl.

Зачем на светофорах нужен белый сигнал

Идею введения четвертого цвета разработали исследователи Университета штата Северная Каролина в США. Они предлагают использовать белый свет на перекрестках, где одновременно находится достаточное количество автономных автомобилей.

Такие транспортные средства способны обмениваться информацией о скорости, местонахождении и направлении движения. Полученные данные помогут им самостоятельно определять очередность проезда перекрестка, сокращая время ожидания.

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Для водителей обычных автомобилей белый сигнал будет означать необходимость ориентироваться на транспортное средство впереди. Если оно начинает двигаться, можно ехать за ним. Если останавливается — также нужно остановиться.

Когда автономных машин на перекрестке будет недостаточно, светофор будет работать в обычном режиме с красным, желтым и зеленым сигналами.

Насколько новая система поможет уменьшить пробки

Эффективность предложенной технологии американские исследователи проверили с помощью компьютерного моделирования. Они учли различную интенсивность дорожного движения и долю беспилотных автомобилей в транспортном потоке.

Результаты показали, что при определенных условиях задержки на перекрестках могут сократиться более чем на 90%. Однако такой показатель не является универсальным: эффективность системы будет зависеть от количества автономных машин и особенностей дорожной ситуации.

Помимо экономии времени, технология потенциально поможет снизить расход топлива и электроэнергии. Автомобилям придется реже тормозить и повторно разгоняться, что особенно важно для загруженных городских дорог.

Почему четвертый цвет пока не внедряют

Для использования белых сигналов недостаточно просто установить дополнительные лампы на светофорах. Дорожную инфраструктуру придется оснастить системами обмена данными, которые будут обеспечивать взаимодействие между светофорами и автономными автомобилями.

Такая модернизация потребует значительных финансовых затрат. Кроме того, необходимо разработать понятные правила для водителей и проверить безопасность технологии в реальных дорожных условиях.

Пока что четвёртый цвет светофора остаётся научной концепцией. Никаких изменений в правилах дорожного движения в связи с этим предложением не введено. Появятся ли белые сигналы на перекрестках в будущем, будет зависеть от развития беспилотного транспорта и готовности городов модернизировать дорожную инфраструктуру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему светофоры имеют три цвета и в чём особенность красного.

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