При выборе автомобиля советы практикующего мастера могут оказаться куда полезнее рекламных буклетов. Опытный автомеханик Крис Пайл, опираясь на многолетнюю практику ремонта машин, выделил четыре автомобильных бренда, которые действительно оправдывают вложенные средства.

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В его список вошли как проверенные временем пикапы, так и доступные модели на каждый день и технологичные электрокары. Об этом пишет портал GOBankingRates

Ford: надежность и высокая ликвидность

Для тех, кому нужен выносливый автомобиль для серьезных задач, например, буксировки лодки или автодома, Пайл советует присмотреться к пикапам Ford. В частности, эксперт выделяет модели Ford Super Duty и F-150, отмечая, что их статус бестселлеров полностью заслужен.

Помимо способности справляться с тяжелой работой, важным плюсом этих машин механик называет высокую остаточную стоимость. Найти покупателя на такой пикап на вторичном рынке не составит труда.

Hyundai и Kia: максимум опций за разумные деньги

Если главная цель – сэкономить при покупке и обслуживании, Пайл рекомендует обратить внимание на любую модель из линеек Hyundai или Kia. По словам специалиста, эти корейские бренды приятно удивляют низкими эксплуатационными расходами, доступной начальной ценой, хорошей гарантией и богатым базовым оснащением.

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Единственный нюанс, о котором предупреждает механик, быстрая потеря стоимости при перепродаже. Поэтому такие машины выгоднее покупать вдолгую: ездить на них до пробега свыше 200 тысяч километров или до полного износа.

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Tesla: оптимальный выбор для города

Водителям, которые планируют пересесть на электромобиль, эксперт рекомендует Tesla. Пайл подчеркивает, что эти машины доказали свою эффективность и предлагают одни из лучших технологических функций на современном авторынке. Однако покупать электрокар специалист советует тем, кто передвигается преимущественно в черте города, так владельцу не придется постоянно подстраивать свои маршруты под расположение зарядных станций.

По мнению механика, ориентир на реальные задачи водителя, стоимость владения и практичность позволяет избежать лишних трат и выбрать машину, которая не разочарует в процессе эксплуатации.

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Напомним, что большие топливные баки позволяют водителям реже заезжать на АЗС и преодолевать значительные расстояния без дозаправки. Названы 10 автомобилей, отличающихся вместительными бензобаками.

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