Куда можно продолжить движение? Тест на знание ПДД

Равноправными участниками дорожного движения являются не только автомобили и общественный транспорт – действие ПДД распространяется также на велосипедистов, самокатчиков и других водителей. В том числе водителей тракторов, и именно этому транспортному средству посвящен этот тест.

Видео дня

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На изображении с заданием мы видим перекресток, к которому подъехал трактор. На этом перекрестке водителю предлагаются три направления дальнейшего движения. Вам предстоит определить, в каком направлении водителю трактора разрешается продолжить движение. Выберите один из вариантов:

только прямо; прямо и налево; прямо и направо; только направо; направо и налево; разрешены все направления.

Определять, куда можно проехать, а куда нельзя, здесь нужно, исходя из информации, которую дают нам дорожные знаки. На изображенном рисунке их три. Но знак 2.1 "Уступите дорогу" никак не поможет решить задачу. А вот знаки 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" и 7.3.1 "Направление действия".

Второй – это табличка, указывающая, в каком направлении действует знак, с которым она установлена. А вот со знаком 3.3 все гораздо интереснее – здесь вступают в силу дополнительные требования и исключения.

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На самом знаке изображен грузовой автомобиль. Однако он запрещает движение не только грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, но и тракторов, самоходных машин и механизмов. Исключение составляют случаи, когда водитель живет или обслуживает предприятие в обозначенной зоне.

В наших вариантах ответа таких условий нет, а значит, водителю трактора в изображенной ситуации все-таки запрещено продолжать движение направо – он подпадает под требования перечисленных знаков. А вот все остальные указанные направления, а также не упомянутый здесь потенциальный разворот ему разрешены.

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Таким образом, водитель трактора может продолжить движение прямо и налево. Это соответствует варианту ответа под номером два.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто проедет перекресток последним.