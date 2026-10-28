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Куда можно продолжить движение? Тест на знание ПДД

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
732
Куда можно продолжить движение? Тест на знание ПДД
Куда может продолжить движение на этом перекрестке водитель трактора. Источник: YouTube / "За! Правилами"

Равноправными участниками дорожного движения являются не только автомобили и общественный транспорт – действие ПДД распространяется также на велосипедистов, самокатчиков и других водителей. В том числе водителей тракторов, и именно этому транспортному средству посвящен этот тест.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На изображении с заданием мы видим перекресток, к которому подъехал трактор. На этом перекрестке водителю предлагаются три направления дальнейшего движения. Вам предстоит определить, в каком направлении водителю трактора разрешается продолжить движение. Выберите один из вариантов:

  1. только прямо;
  2. прямо и налево;
  3. прямо и направо;
  4. только направо;
  5. направо и налево;
  6. разрешены все направления.
Куда можно продолжить движение? Тест на знание ПДД

Перед водителем трактора есть три варианта продолжения движения – какие из них не противоречат ПДД. Источник: YouTube / "За! Правилами"

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Определять, куда можно проехать, а куда нельзя, здесь нужно, исходя из информации, которую дают нам дорожные знаки. На изображенном рисунке их три. Но знак 2.1 "Уступите дорогу" никак не поможет решить задачу. А вот знаки 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" и 7.3.1 "Направление действия".

Второй – это табличка, указывающая, в каком направлении действует знак, с которым она установлена. А вот со знаком 3.3 все гораздо интереснее – здесь вступают в силу дополнительные требования и исключения.

На самом знаке изображен грузовой автомобиль. Однако он запрещает движение не только грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, но и тракторов, самоходных машин и механизмов. Исключение составляют случаи, когда водитель живет или обслуживает предприятие в обозначенной зоне.

В наших вариантах ответа таких условий нет, а значит, водителю трактора в изображенной ситуации все-таки запрещено продолжать движение направо – он подпадает под требования перечисленных знаков. А вот все остальные указанные направления, а также не упомянутый здесь потенциальный разворот ему разрешены.

Таким образом, водитель трактора может продолжить движение прямо и налево. Это соответствует варианту ответа под номером два.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто проедет перекресток последним.

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