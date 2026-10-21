Куда разрешено продолжить движение? Задание по ПДД

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для PatriotСексуальная эксплуатация 7-летней девочки: на Черниговщине будут судить мать и ее сообщника. ФотоСексуальная эксплуатация 7-летней девочки: на Черниговщине будут судить мать и ее сообщника. ФотоФутболист сборной Украины помог ПСЖ победить "Барселону" в Лиге чемпионов в матче с шестью голами. ВидеоФутболист сборной Украины помог ПСЖ победить "Барселону" в Лиге чемпионов в матче с шестью голами. ВидеоМэр датской коммуны провел отпуск, перевозя автомобиль в Украину для нужд ВСУ: подробности историиМэр датской коммуны провел отпуск, перевозя автомобиль в Украину для нужд ВСУ: подробности историиБолее года считался пропавшим без вести: в Пивденноукраинске провели в последний путь Евгения Кристофоля. ФотоБолее года считался пропавшим без вести: в Пивденноукраинске провели в последний путь Евгения Кристофоля. ФотоУмер в результате побоев: во Львове проверяют причастность сотрудника ТЦК к убийству мобилизованногоУмер в результате побоев: во Львове проверяют причастность сотрудника ТЦК к убийству мобилизованногоНазывал Киев "кастрированным", а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным "Петей Пяточкиным"Называл Киев "кастрированным", а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным "Петей Пяточкиным"В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. ФотоВ Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. ФотоСчет пошел на миллиарды евро: подсчитаны первые убытки бизнеса из-за погромов во ФранцииСчет пошел на миллиарды евро: подсчитаны первые убытки бизнеса из-за погромов во ФранцииНесмотря на публичную позицию Фицо, Словакия по-прежнему является одним из поставщиков артиллерийских боеприпасов для Украины – Le MondeНесмотря на публичную позицию Фицо, Словакия по-прежнему является одним из поставщиков артиллерийских боеприпасов для Украины – Le Monde

Куда разрешено продолжить движение? Задание по ПДД

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
210
Куда разрешено продолжить движение? Задание по ПДД
Какие из этих трех направлений движения разрешены трактору? Источник: YouTube / "За! Правилами"

Подъезжая к перекрестку, водитель должен внимательно относиться к знакам, которые видит перед собой, чтобы не нарушить ПДД. Насколько хорошо вы можете в них разобраться, поможет определить специальный тест.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По условиям задачи, есть трактор, который оказался на перекрестке дорог. Для продолжения движения ему предлагается три направления – прямо, налево и направо. Вам нужно определить, в каком направлении разрешается продолжить движение водителю трактора? Выберите один из предложенных вариантов, который вы считаете правильным:

  1. только прямо;
  2. прямо и налево;
  3. прямо и направо;
  4. только направо;
  5. вправо и влево;
  6. все направления разрешены.
Куда разрешено продолжить движение? Задание по ПДД

В каком направлении может продолжить движение трактор. Источник: YouTube / "За! Правилами"

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,1 т.
Лучшие подержанные автомобили: топ-модели разных размеров
1,1 т.
Лучшие подержанные автомобили: топ-модели разных размеров
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,4 т.
Кому нужно уступить дорогу? Тест для водителей
2,4 т.
Кому нужно уступить дорогу? Тест для водителей
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
513
Лучшие семейные автомобили: рейтинг 2026 года
513
Лучшие семейные автомобили: рейтинг 2026 года

Определить разрешенные направления здесь помогут именно дорожные знаки. На изображенном рисунке их три, но знак 2.1 "Уступить дорогу" никак не поможет в решении задачи, поэтому его можно игнорировать. А вот 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" и 7.3.1 "Направление действия" являются определяющими для этой задачи.

Если с табличкой "Направление действия" все понятно – она указывает направление, в котором распространяется требование знака, с которым она применяется, – то со знаком 3.3 все гораздо интереснее. У него есть особенности применения и определенные исключения из действия.

Итак, знак "Движение грузовых автомобилей запрещено", как следует из его названия, запрещает движение грузовиков. А также его действие распространяется на составы транспортных средств с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т, а также на тракторы, самоходные машины и механизмы.

Исключениями являются случаи, когда водитель проживает или обслуживает предприятие в обозначенной зоне. В наших вариантах ответа таких условий нет, а значит, водителю трактора в изображенной ситуации запрещается продолжать движение направо.

Все остальные предложенные направления движения трактора в этой ситуации разрешены. Так же как и разворот, хотя его и нет в условиях задачи. Правильный ответ на эту задачу – второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, какая траектория поворота разрешена велосипедисту.

Похожие темы
автоПДДтестыправила
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники