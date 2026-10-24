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Куда разрешено продолжать движение? Тест для водителей

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
102
Куда разрешено продолжать движение? Тест для водителей
Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Даже опытные автомобилисты иногда ошибаются, когда нужно одновременно учитывать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора. Предлагаем проверить свои знания правил дорожного движения с помощью небольшого теста.

Внимательно рассмотрите изображение и определите, в каких направлениях водителю белого автомобиля разрешено продолжить движение.

Куда разрешено продолжать движение? Тест для водителей

ПДД-тест. Источник: t.me/zapravilamu

На рисунке изображена многополосная дорога, по которой движется белый автомобиль. Впереди установлены дорожные знаки и светофор, на котором горит зеленый сигнал. Водителю предлагается несколько возможных направлений движения. Однако не все они соответствуют требованиям дорожных знаков.

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Попробуйте самостоятельно определить правильный ответ, прежде чем читать объяснение.

Куда разрешено продолжить движение?

  1. Только прямо
  2. Прямо и на разворот
  3. Налево и на разворот
  4. Только на разворот
  5. Прямо и налево
  6. Все направления разрешены

Пояснение

На изображении установлен дорожный знак "Зона для разворота". Он обозначает участок, на котором водителям разрешено разворачиваться, но в то же время запрещает поворот налево.

При этом знак не устанавливает запрета на движение прямо. Зеленый сигнал светофора также позволяет автомобилю продолжить движение при условии соблюдения других требований ПДД.

Следовательно, в данной дорожной ситуации у водителя белого автомобиля есть два допустимых варианта: продолжить движение прямо или выполнить разворот.

Какой ответ правильный

Правильный вариант – №2: прямо и разворот.

Важно помнить, что знак "Зона для разворота" не означает автоматического разрешения на поворот налево. Именно путаница между этими маневрами может стать причиной неправильного ответа в тесте и ошибки на дороге.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, может ли водитель повернуть направо на перекрестке с регулировщиком.

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