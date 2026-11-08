Кому знак запрещает движение? Тест на знание ПДД

Существуют дорожные знаки, которые встречаются довольно редко. Чтобы ориентироваться в них, нужно на зубок знать соответствующие положения ПДД, и вы можете прямо сейчас проверить себя с помощью теста.

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Его опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Вам нужно посмотреть на знак и правильно ответить, движение каких транспортных средств он запрещает. Варианты ответов такие:

гужевых повозок; животных под седлом или вьюком и прогон скота; движение пешеходов; ответы 1, 2 и 3; ответы 1 и 2.

Итак, о том, что это именно запрещающий знак, свидетельствуют его круглая форма, белый фон и красная окантовка. Внутри этой окантовки видим гужевую повозку, что прямо указывает на то, что под этот знак такая повозка проехать не сможет.

Таким образом, понимаем, что перед нами знак 3.11 "Движение гужевых повозок (саней) запрещено". Но также важно знать, что он ограничивает и движение животных под седлом или вьюком, а также прогон скота. Исключение составляют лишь транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, которые проживают или работают в зоне действия этого знака

Пешеходов знак 3.11 никоим образом не касается. А значит, правильными являются первый и второй ответы на это задание. То есть выбрать нужно было вариант под номером 5.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой знак предупреждает о дороге со встречным движением.