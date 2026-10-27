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Кому нужно уступить дорогу? Тест по ПДД

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
108
Кому нужно уступить дорогу? Тест по ПДД
Как должны разъехаться водители на этом перекрестке? Источник: YouTube / "За! Правилами".

Задачи на проезд перекрестков встречаются едва ли не в каждом тесте на знание ПДД. А все потому, что каждый водитель ежедневно по несколько раз оказывается на пересечении дорог, поэтому должен знать назубок, как разъезжаться с другими участниками движения.

И именно такую задачу предлагает решить YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами белый автомобиль, который на перекрестке поворачивает налево, красный, водитель которого начинает движение направо, и трамвай, который проезжает перекресток прямо. Вам нужно определить, кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля? Выберите правильный вариант из предложенных:

  1. только водителю красного автомобиля;
  2. только водителю трамвая;
  3. должен уступить дорогу обоим;
  4. не должен уступать дорогу никому.
Кому нужно уступить дорогу? Тест по ПДД

Кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля. Источник: YouTube / "За! Правилами".

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Начинать решать такие задачи всегда нужно с базового действия – определения, установлен ли на перекрестке светофор. На нашем перекрестке он есть. И сейчас на светофоре включен зеленый сигнал, который разрешает продолжать движение всем изображенным транспортным средствам. Также мы видим в кадре несколько знаков.

Самой большой ошибкой в такой ситуации будет считать, что, поскольку светофор разрешает движение всем, дальнейший порядок разъезда должны определять знаки приоритета. Тогда получается, что преимущество у водителя белого автомобиля, ведь согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги" на главной находится только водитель белого автомобиля, а водители трамвая и красного автомобиля, соответственно, находятся на второстепенной.

Однако, когда на перекрестке работает светофор, знаки приоритета теряют силу. То есть мы в этой ситуации просто не обращаем на них внимания. Важно: другие знаки при этом продолжают действовать.

Итак, с учетом этих нюансов видим, что разъехаться водителям в этой ситуации будет довольно просто. Если вы едете на зеленый и поворачиваете налево или разворачиваетесь, то должны уступить дорогу транспортным средствам, которые также движутся на зеленый сигнал, то есть встречным транспортным средствам, которые едут прямо или поворачивают направо. Этого требуют ПДД.

Соответственно, красный автомобиль и трамвай проезжают здесь одновременно первыми, а водитель белого автомобиля, который планирует поворачивать налево, должен уступить дорогу им обоим. Правильный вариант ответа – под номером три.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, куда разрешено продолжить движение водителю белого автомобиля.

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