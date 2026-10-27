Кому нужно уступить дорогу? Тест по ПДД

Задачи на проезд перекрестков встречаются едва ли не в каждом тесте на знание ПДД. А все потому, что каждый водитель ежедневно по несколько раз оказывается на пересечении дорог, поэтому должен знать назубок, как разъезжаться с другими участниками движения.

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И именно такую задачу предлагает решить YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами белый автомобиль, который на перекрестке поворачивает налево, красный, водитель которого начинает движение направо, и трамвай, который проезжает перекресток прямо. Вам нужно определить, кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля? Выберите правильный вариант из предложенных:

только водителю красного автомобиля; только водителю трамвая; должен уступить дорогу обоим; не должен уступать дорогу никому.

Начинать решать такие задачи всегда нужно с базового действия – определения, установлен ли на перекрестке светофор. На нашем перекрестке он есть. И сейчас на светофоре включен зеленый сигнал, который разрешает продолжать движение всем изображенным транспортным средствам. Также мы видим в кадре несколько знаков.

Самой большой ошибкой в такой ситуации будет считать, что, поскольку светофор разрешает движение всем, дальнейший порядок разъезда должны определять знаки приоритета. Тогда получается, что преимущество у водителя белого автомобиля, ведь согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги" на главной находится только водитель белого автомобиля, а водители трамвая и красного автомобиля, соответственно, находятся на второстепенной.

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Однако, когда на перекрестке работает светофор, знаки приоритета теряют силу. То есть мы в этой ситуации просто не обращаем на них внимания. Важно: другие знаки при этом продолжают действовать.

Итак, с учетом этих нюансов видим, что разъехаться водителям в этой ситуации будет довольно просто. Если вы едете на зеленый и поворачиваете налево или разворачиваетесь, то должны уступить дорогу транспортным средствам, которые также движутся на зеленый сигнал, то есть встречным транспортным средствам, которые едут прямо или поворачивают направо. Этого требуют ПДД.

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Соответственно, красный автомобиль и трамвай проезжают здесь одновременно первыми, а водитель белого автомобиля, который планирует поворачивать налево, должен уступить дорогу им обоим. Правильный вариант ответа – под номером три.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, куда разрешено продолжить движение водителю белого автомобиля.