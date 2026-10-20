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Кому нужно уступить дорогу? Тест для водителей

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
735
Кому нужно уступить дорогу? Тест для водителей
Кого должен пропустить на этом перекрестке водитель белого автомобиля? Источник: YouTube / "За! Правилами"

Тема проезда перекрестков является ключевой для любого водителя, поэтому она обязательно встретится в любом тесте на знание ПДД. Проверьте свои знания с помощью специальной задачи.

Её составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами перекрёсток, к которому подъехали три транспортных средства. Белый автомобиль поворачивает налево, красный — направо, а трамвай проезжает перекрёсток прямо. Вы должны определить, кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля. Выберите правильный вариант из предложенных.

  1. только водителю красного автомобиля;
  2. только водителю трамвая;
  3. должен уступить дорогу обоим;
  4. не должен уступать дорогу никому.
Кому нужно уступить дорогу? Тест для водителей

Определите, кому на этом перекрестке должен уступить дорогу водитель белой машины. Источник: YouTube / "За! Правилами"

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Как всегда, подъезжая к любому перекрестку, в первую очередь мы ищем светофор. На нашем перекрестке он есть, а значит, перекресток является регулируемым. И в данный момент на светофоре горит зеленый сигнал, который позволяет продолжить движение всем изображенным транспортным средствам.

Самой большой ошибкой в этой ситуации будет считать, что, поскольку светофор разрешает движение всем, то дальнейший порядок разъезда должны определять знаки приоритета. В таком случае получилось бы, что преимущество имеет водитель белого автомобиля, ведь согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги" на главной дороге находится только водитель белого автомобиля, а водители трамвая и красного автомобиля, соответственно, находятся на второстепенной. Впрочем, на реальной дороге это стало бы причиной ДТП.

А всё потому, что, согласно требованиям ПДД, когда на перекрёстке установлен работающий светофор, знаки приоритета теряют силу. Это касается, в том числе, знаков "Главная дорога", "Уступить дорогу", "Проезд без остановки запрещен" и других.

Чтобы правильно разъехаться в этой ситуации, нужно помнить: если вы движетесь на зеленый сигнал и поворачиваете налево или разворачиваетесь, то вы должны уступить дорогу транспортным средствам, которые также движутся на зеленый сигнал, то есть встречным транспортным средствам, едущим прямо или поворачивающим направо. Таким образом, красный автомобиль и трамвай в нашей ситуации проезжают одновременно первыми, а водитель белого автомобиля должен уступить дорогу обоим. Это соответствует варианту ответа под номером 3.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу, в которой нужно было определить, кто из шести водителей проедет перекресток предпоследним.

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