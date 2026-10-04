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Кому разрешено поворачивать направо? Тест на знание ПДД

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
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Кому разрешено поворачивать направо? Тест на знание ПДД
Кто из водителей имеет право выполнить поворот направо на этом перекрестке. Источник: YouTube / «За! Правилами»

Повороты крайне важно выполнять в строгом соответствии с ПДД, ведь от этого в значительной степени зависит безопасность всех участников движения. Проверьте, насколько хорошо вы справляетесь с этим маневром, с помощью интересного теста.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Ваша задача: ответить, водителю какого автомобиля разрешается повернуть направо в изображенной ситуации. Перед нами перекресток, на котором водители белого и красного автомобилей сигнализируют о намерении выполнить правый поворот. Выберите правильный вариант из предложенных, кому это разрешено правилами:

  1. водителю белого автомобиля;
  2. водителю красного;
  3. обоим водителям поворот направо разрешен;
  4. обоим водителям поворот направо запрещен.
Кому разрешено поворачивать направо? Тест на знание ПДД

Який з водіїв може виконати запланований поворот праворуч і не порушити при цьому правила? Источник: YouTube / «За! Правилами»

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Первое, на что обращаем внимание, – это то, что водитель красного автомобиля перед поворотом направо занял соответствующее крайнее правое положение на проезжей части, а водитель белого автомобиля этого не сделал. А также на светофор. Он показывает красный сигнал в основной секции, однако в дополнительной секции есть табличка с зеленой стрелкой справа. Обратите внимание, что это именно табличка, а не дополнительная секция. Это очень важная деталь, ведь разница между табличкой и дополнительной секцией существенная.

Эта самая табличка, расположенная на уровне красного сигнала, так же как и дополнительная секция, позволяет продолжать движение в указанном направлении, несмотря на красный сигнал на основной секции. Но при этом водитель должен пропустить другие транспортные средства, движущиеся с других направлений.

Главное же отличие между дополнительной табличкой и дополнительной секцией светофора заключается в том, что водители, поворачивающие в направлении зеленой стрелки при включенной дополнительной секции светофора, то поворот разрешается выполнять не обязательно из соответствующего крайнего положения. Конечно, если это позволяют сделать дорожные знаки и разметка. В нашей ситуации знак "Направления движения по полосам" позволяет поворачивать направо не только с крайней правой, но и с левой полосы.

Однако, если аналогичный поворот выполняется в направлении стрелочки на дополнительной табличке, расположенной на уровне красного сигнала, и при этом на основной секции как раз горит именно красный сигнал, то поворачивать разрешается исключительно из соответствующего крайнего положения. И здесь уже не имеет значения, разрешают ли поворачивать с другой полосы знаки или разметка, или нет.

То есть получается, что положение, которое занимает автомобиль на дороге, в данной ситуации играет ключевую роль. Так, водитель красного автомобиля, находящийся в крайней правой полосе, имеет полное право повернуть направо в направлении стрелки на дополнительной табличке, даже несмотря на красный сигнал на основной секции светофора. Водителю же белого автомобиля не остается ничего, кроме как ждать, пока сигнал на светофоре сменится на зеленый, и только тогда он сможет выполнить задуманный поворот. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, в каком направлении движения разрешено двигаться водителю грузовика на перекрестке.

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