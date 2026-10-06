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Кто проедет первым, а кто — последним? Тест на знание ПДД

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read2 мин
icon 438
Кто проедет первым, а кто — последним? Тест на знание ПДД
Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

На дороге одновременно встретились четыре автомобиля: красный поворачивает направо, синий и зеленый – налево, а желтое такси продолжает движение прямо. На первый взгляд может показаться, что перед нами обычный нерегулируемый перекресток, однако в схеме есть важная деталь.

Какой автомобиль проедет этот участок первым, а какой – последним? Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить правильный ответ.

Кто проедет первым, а кто — последним? Тест на знание ПДД

ПДР тест. Источник: t.me/zapravilamu

Варианты ответа:

  1. Красный и желтый – первыми, зеленый – последним.
  2. Красный – первым, желтый – последним.
  3. Красный – первым, зеленый – последним.
  4. Синий – первым, красный – последним.
  5. Синий – первым, желтый – последним.
  6. Красный и желтый – первыми, синий – последним.
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Пояснение

На самом деле этот участок не является перекрестком в привычном понимании. Зеленый автомобиль выезжает с автозаправочной станции, а желтый – из жилой зоны. То есть оба выезжают с прилегающих территорий на дорогу.

Согласно пункту 10.2 ПДД, водитель, выезжающий на дорогу из жилой зоны, двора, места стоянки, автозаправочной станции или другой прилегающей территории, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по этой дороге.

Следовательно, желтый и зеленый автомобили должны сначала пропустить красный и синий.

Между красным и синим преимущество имеет красный. Синий автомобиль поворачивает налево и поэтому должен уступить дорогу встречному транспортному средству. Для поворота налево вне перекрестков ПДД прямо предусматривают обязанность пропустить встречный транспорт.

Поэтому красный автомобиль проедет первым, синий – вторым.

После них могут продолжить движение желтый и зеленый. Они находятся в одинаковых условиях, однако зеленый поворачивает налево, а желтый движется прямо. Поэтому зеленый пропускает желтый.

Итак, правильный ответ – № 3: красный автомобиль проедет первым, а зеленый – последним.

 

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