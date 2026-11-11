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Кто проедет перекресток последним? Задача по ПДД

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
741
Кто проедет перекресток последним? Задача по ПДД
Тест ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Даже опытные водители иногда ошибаются, определяя очередность проезда перекрестков. Особенно когда одновременно встречаются несколько транспортных средств, одно из которых имеет специальные сигналы. Такие ситуации требуют не только внимательности, но и хорошего знания Правил дорожного движения.

Предлагаем проверить свои знания на примере интересного задания. Внимательно рассмотрите изображение и попробуйте определить, кто из четырех участников дорожного движения покинет перекресток последним.

Кто проедет перекресток последним? Задача по ПДД

Тест ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Кто должен уступить дорогу

На нерегулируемом перекрестке встретились синий и желтый легковые автомобили, велосипедист и пожарная машина с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Каждый из них собирается продолжить движение в направлении, обозначенном стрелками.

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Кто же проедет перекресток последним?

  1. Водитель пожарного автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Водитель синего автомобиля.
  4. Велосипедист.

Объяснение

Первым перекресток проедет пожарный автомобиль, поскольку он движется с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 Правил дорожного движения Украины водители других транспортных средств должны обеспечить беспрепятственный проезд оперативного транспорта, выполняющего неотложное служебное задание. После проезда пожарной машины остальные участники движения руководствуются правилами проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных дорог.

Согласно пункту 16.12 ПДД, водитель нерельсового транспортного средства должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

Именно по этому принципу определяется дальнейшая очередность движения на изображенном перекрестке. Последним его покинет велосипедист.

Важно помнить, что велосипед также является транспортным средством, а значит, велосипедисты должны соблюдать установленные правила приоритета.

Итак, правильный ответ – четвертый вариант. Если вы выбрали именно его, значит, правильно применили правила проезда перекрестков.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, куда разрешено продолжить движение водителю белого авто.

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