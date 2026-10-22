Кто проедет последним? Задание по ПДД

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 9 тыс. грн ($200)Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояВладимир ЗеленскийЗеленский оценил, может ли Путин решиться применить ядерное оружие"Это осознанный выбор": Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру Киева"Это осознанный выбор": Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру КиеваБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаКиев вернулся к графикам, еще в 7 областях действуют ограничения: какие отключения света 22 октября"С учетом реалий на земле": в Кремле сделали заявление о переговорах с США по Украине"С учетом реалий на земле": в Кремле сделали заявление о переговорах с США по УкраинеЛучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФЛучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФНовое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC UkraineНовое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC UkraineЕвропа ищет переговорщика с Путиным по Украине: в Politico назвали главного кандидатаЕвропа ищет переговорщика с Путиным по Украине: в Politico назвали главного кандидата

Кто проедет последним? Задание по ПДД

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
3
Кто проедет последним? Задание по ПДД
Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Даже опытные водители иногда допускают ошибки при определении порядка проезда перекрестков. Особенно когда на дороге одновременно встречаются легковые автомобили, грузовики и трамваи.

В таких ситуациях важно не только помнить о преимуществе рельсового транспорта, но и внимательно следить за дорожными знаками. Предлагаем проверить свои знания правил дорожного движения с помощью интересного задания. Какое транспортное средство покинет перекресток последним?

Кто проедет последним? Задание по ПДД

ПДД-тест. Источник: t.me/zapravilamu

Внимательно рассмотрите изображение. На перекрестке встретились два трамвая, легковой автомобиль и грузовик. Каждый из водителей намерен продолжить движение в направлении, обозначенном стрелками.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,0 т.
Безопасные и экономичные: названы 4 лучших автомобиля для молодых водителей
1,0 т.
Безопасные и экономичные: названы 4 лучших автомобиля для молодых водителей
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,5 т.
Куда разрешено продолжить движение? Задание по ПДД
1,5 т.
Куда разрешено продолжить движение? Задание по ПДД
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,3 т.
Лучшие подержанные автомобили: топ-модели разных размеров
1,3 т.
Лучшие подержанные автомобили: топ-модели разных размеров

Кто из участников дорожного движения проедет перекресток последним?

Варианты ответов:

  1. Синий трамвай.
  2. Жёлтый трамвай.
  3. Оба трамвая.
  4. Легковой автомобиль.
  5. Грузовой автомобиль.

Не торопитесь с выбором. Вспомните, при каких условиях трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами и как определяется очередность движения на неравных дорогах.

Пояснение

Согласно правилам дорожного движения, трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами на равнозначных дорогах независимо от направления дальнейшего движения, за исключением отдельных случаев, предусмотренных ПДД.

Однако на изображении представлен перекресток неравных дорог. Об этом свидетельствуют дорожные знаки: желтый ромб обозначает главную дорогу, а перевернутый треугольник обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, имеющим преимущество.

Жёлтый трамвай приближается к перекрёстку по второстепенной дороге. Поэтому, несмотря на статус рельсового транспорта, он должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

Именно поэтому желтый трамвай проедет перекресток последним.

Правильный ответ — № 2, желтый трамвай.

Это задание напоминает о важном правиле: преимущество трамвая не является безусловным. Прежде всего необходимо учитывать дорожные знаки и статус дороги, по которой движется транспортное средство.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, куда может проехать с перекрестка водитель.

Похожие темы
ПДДавтотесты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники