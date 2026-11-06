Кто нарушил правила? Задание для водителей

Правила остановки и стоянки автомобилей имеют нюансы, о которых иногда забывают даже опытные водители. В частности, не все знают, когда разрешается оставлять транспортное средство на левой стороне дороги.

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Важную роль играют дорожные знаки, разметка и расположение автомобиля относительно границ населенного пункта. Предлагаем проверить свои знания на примере простой дорожной ситуации. Кто из водителей нарушил правила?

Внимательно рассмотрите изображение. На дороге остановились два автомобиля – желтый и синий. Водители выбрали места для остановки, однако по условию теста один из них нарушил Правила дорожного движения.

Кто остановился с нарушением ПДД?

Водитель желтого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушили правила. Ни один из водителей не нарушил правила.

Объяснение

Согласно пункту 15.3 ПДД Украины, в населенных пунктах разрешается остановка и стоянка на левой стороне дороги, если она имеет по одной полосе движения в каждом направлении, посередине нет трамвайных путей, а встречные потоки не разделены сплошной линией разметки 1.1. Также остановка слева разрешена на дорогах с односторонним движением.

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По условию теста, желтый автомобиль находится в пределах населенного пункта, поэтому его водитель может остановиться слева при соблюдении указанных требований.

В то же время синий автомобиль, согласно предложенному объяснению, расположен уже за пределами населенного пункта. В таких обстоятельствах остановка на левой стороне дороги не разрешается.

Итак, решающее значение имеет не только сторона дороги, но и то, находится ли автомобиль в пределах населенного пункта.

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Правильный ответ

Правильный ответ – №2, водитель синего автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто из водителей нарушит правила, остановившись, как показано на картинке.