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Кто нарушил правила? Тест для водителей

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 33
Кто нарушил правила? Тест для водителей
Какой из водителей остановился под запрещающим знаком, нарушив правила? Источник: t.me/zapravilamu/

Немало водителей в Украине нарушают требования ПДД относительно остановки своих транспортных средств. Это превращает города в хаотично запаркованное пространство, а к тому же затрудняет работу коммунальных и спасательных служб, что в условиях войны и атак на гражданские города является крайне негативным явлением.

Чтобы проверить, не забыли ли вы, как правильно совершать остановку, пройдите тест, опубликованный Telegram-каналом "За! Правилами". Перед вами обочина дороги, у которой припаркованы два автомобиля – красный легковой автомобиль и желтое такси. Вам предстоит определить, водитель какого из них нарушил правила, совершив остановку. Вариантов ответа четыре:

  1. водитель красного автомобиля;
  2. водитель желтого такси;
  3. оба нарушили;
  4. оба не нарушили правила.
Кто нарушил правила? Тест для водителей

Два водителя остановились под знаком "Остановка запрещена", но кто из них при этом действительно нарушил правила? Источник: t.me/zapravilamu/

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Конечно, правильно решить эту задачу помогут знаки, расположенные на дороге. В нашем случае это знак 3.34 "Остановка запрещена", рядом с которым расположена табличка 7.18, указывающая, что из его действия есть исключение, касающееся транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью.

Соответствующую наклейку мы видим на заднем стекле красного автомобиля. Следовательно, его водитель может остановиться под этим запрещающим знаком – это не будет нарушением.

А как насчет желтого такси? Как видим, его водитель припарковался здесь, чтобы подобрать пассажира. А действующими Правилами дорожного движения предусмотрено, что знак 3.34 не запрещает остановку такси для посадки и высадки пассажиров или разгрузки и погрузки их вещей. То есть получается, что и водитель такси здесь правил не нарушает.

Следовательно, оба водителя в изображенной ситуации могут остановиться на этом участке дороги – знаки этому не противоречат. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, куда может продолжить движение водитель с указанного перекрестка.

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