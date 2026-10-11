Кто нарушил правила? Тест для водителей

Немало водителей в Украине нарушают требования ПДД относительно остановки своих транспортных средств. Это превращает города в хаотично запаркованное пространство, а к тому же затрудняет работу коммунальных и спасательных служб, что в условиях войны и атак на гражданские города является крайне негативным явлением.

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Чтобы проверить, не забыли ли вы, как правильно совершать остановку, пройдите тест, опубликованный Telegram-каналом "За! Правилами". Перед вами обочина дороги, у которой припаркованы два автомобиля – красный легковой автомобиль и желтое такси. Вам предстоит определить, водитель какого из них нарушил правила, совершив остановку. Вариантов ответа четыре:

водитель красного автомобиля; водитель желтого такси; оба нарушили; оба не нарушили правила.

Конечно, правильно решить эту задачу помогут знаки, расположенные на дороге. В нашем случае это знак 3.34 "Остановка запрещена", рядом с которым расположена табличка 7.18, указывающая, что из его действия есть исключение, касающееся транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью.

Соответствующую наклейку мы видим на заднем стекле красного автомобиля. Следовательно, его водитель может остановиться под этим запрещающим знаком – это не будет нарушением.

А как насчет желтого такси? Как видим, его водитель припарковался здесь, чтобы подобрать пассажира. А действующими Правилами дорожного движения предусмотрено, что знак 3.34 не запрещает остановку такси для посадки и высадки пассажиров или разгрузки и погрузки их вещей. То есть получается, что и водитель такси здесь правил не нарушает.

Следовательно, оба водителя в изображенной ситуации могут остановиться на этом участке дороги – знаки этому не противоречат. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, куда может продолжить движение водитель с указанного перекрестка.