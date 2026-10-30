Кто нарушит правила, совершив остановку? Тест на знание ПДД

Правильная остановка на дороге – важная составляющая безопасности движения. При этом даже опытные водители не всегда помнят все соответствующие нюансы ПДД, особенно когда речь идет об автомагистралях, где действуют особые ограничения.

Видео дня

Проверить свои знания предлагает интересный тест от Telegram-канала "За! Правилами". Попробуйте определить, кто из водителей на рисунке нарушает ПДД, выбирая место для остановки. На схеме изображены два легковых автомобиля, которые движутся по автомагистрали. Водитель синего автомобиля собирается остановиться на обочине справа, а водитель красного планирует заехать в технологический разрыв разделительной полосы. Кто из них действует вопреки правилам? Вот варианты ответа на эту задачу:

водитель красного автомобиля; водитель синего автомобиля; оба нарушат правила; оба не нарушат правила.

Прежде всего нужно обратить внимание на дорожный знак 5.1, обозначающий автомагистраль. На таких дорогах действуют специальные правила и ограничения, изложенные в разделе 27 действующих ПДД Украины.

В частности, пункт 27.2 запрещает на автомагистралях и дорогах для автомобилей останавливаться вне специально отведенных площадок для стоянки, обозначенных соответствующими дорожными знаками. Кроме того, на этих дорогах нельзя разворачиваться и въезжать в технологические разрывы разделительной полосы.

РЕКЛАМА

Как мы видим на предложенном изображении, синяя машина вот-вот остановится на правой обочине – никаких знаков, указывающих на то, что это площадка для стоянки, там нет. В то же время водитель красной машины собирается въехать в технологический разрыв разделительной полосы. Оба варианта запрещены правилами.

Итак, в этой задаче нарушителями ПДД являются оба водителя. Правильный ответ – третий вариант.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест для водителей, в котором нужно было определить, кому на перекрестке должен уступить дорогу водитель белого автомобиля.

Главные истории дня