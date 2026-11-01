Кто нарушит правила? Тест для водителей

Знание дорожных знаков помогает водителям избегать опасных ситуаций и штрафов. Однако даже опытные автомобилисты иногда ошибаются, когда на дороге одновременно действуют несколько ограничений.

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Особого внимания требуют участки, где движутся легковые автомобили и общественный транспорт. Предлагаем проверить свои знания правил дорожного движения с помощью несложного теста. Кто из водителей нарушит правила, если продолжит движение прямо?

Внимательно рассмотрите изображение. На дороге находятся красный легковой автомобиль и желтый трамвай. Впереди установлены дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта.

Определите, кто нарушит ПДД, если продолжит движение прямо.

Водитель легкового автомобиля. Водитель трамвая. Оба водителя нарушат правила. Ни один из водителей не нарушит правила.

Объяснение

На изображении установлен знак 3.1 "Движение запрещено" вместе со знаком 5.36 "Пешеходная зона". Они указывают на начало территории, где движение обычного транспорта запрещено, за исключением предусмотренных правилами случаев.

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Согласно ПДД Украины, действие знака 3.1 не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. К ним относятся и трамваи.

Кроме того, на изображении трамвайные пути расположены отдельно от проезжей части, по которой движется легковой автомобиль.

Итак, трамвай может продолжить движение по своему маршруту, а водитель легкового автомобиля нарушит правила, если поедет прямо без предусмотренных ПДД оснований для въезда в пешеходную зону.

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Правильный ответ

Правильный ответ – №1. Водитель легкового автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто проедет перекресток последним.