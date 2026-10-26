Кто нарушит правила? Тест для опытных водителей

Даже опытные автомобилисты иногда ошибаются, когда нужно правильно определить действие дорожного знака. Особенно это касается ситуаций, в которых участвуют разные виды транспорта, ведь для них могут действовать неодинаковые ограничения.

Видео дня

Предлагаем проверить свои знания с помощью небольшого теста, в котором нужно определить, кто из водителей нарушит правила дорожного движения. На первый взгляд задание может показаться простым, однако важно обратить внимание на значение запрещающего знака.

Кто нарушит правила, если продолжит движение в указанном направлении?

Водитель легкового автомобиля, буксирующий другой автомобиль. Водитель гужевой повозки. Оба водителя нарушат правила. Ни один из водителей не нарушит правила.

Пояснение

На изображении установлен дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".

Согласно Правилам дорожного движения Украины, он запрещает:

Движение грузовых автомобилей с прицепами любого типа.

Движение тракторов с прицепами.

Буксировку механических транспортных средств.

РЕКЛАМА

Именно последнее ограничение является решающим в этой ситуации. Хотя автомобиль, который буксирует другую машину, относится к легковым, действие знака распространяется и на него.

В то же время гужевой воз не является механическим транспортным средством, которое буксируют, и не приравнивается к автомобильному прицепу. Поэтому знак 3.4 не запрещает его движение.

Для запрета движения гужевого транспорта в Украине предусмотрен отдельный знак 3.11 "Движение гужевых повозок (саней) запрещено".

Главные истории дня

Правильный ответ

Правильный ответ – №1.

Итак, в изображенной ситуации нарушителем станет только водитель легкового автомобиля, который осуществляет буксировку. Именно поэтому правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, куда может проехать с перекрестка водитель.