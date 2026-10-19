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Кто нарушает правила при выполнении разворота? Задание по ПДД

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Кто нарушает правила при выполнении разворота? Задание по ПДД
Тест на знание ПДД. Источник: t.me/zapravilamu/1259

Для многих водителей маневрирование на регулируемых перекрестках сложного типа нередко становится причиной сомнений и ошибок. Telegram-канал "За! Правилами" предложил ситуацию, которая проверяет внимательность к деталям на дороге. Смотрите изображение ниже.

Кто нарушает правила при выполнении разворота? Задание по ПДД

Кто из водителей нарушает правила при развороте. Источник: t.me/zapravilamu/1259

В этой задаче необходимо выяснить, кто из участников движения нарушает требования ПДД при попытке сменить направление движения на противоположное.

Разобраться в этой ситуации помогут знания правил, касающихся светофоров, временных знаков, дорожной разметки и использования трамвайных путей.

Задача по ПДД

К регулируемому перекрестку одновременно подъезжают два легковых автомобиля — белый и красный. Оба водителя заблаговременно включили левые поворотники, поскольку намерены выполнить разворот в обратном направлении. Для движения горит зеленый сигнал светофора, но перед участком также установлен временный запрещающий знак и нанесена дорожная разметка.

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Вам нужно внимательно проанализировать ситуацию и ответить, кто именно из водителей нарушает правила при выполнении этого маневра.

Варианты ответов

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя выполняют маневр без нарушений.

Разбор дорожной ситуации

Анализ ситуации следует начать со средств регулирования движения. Зеленый сигнал светофора разрешает проезд, а знаки приоритета в такой ситуации не учитываются. На столбе рядом со светофором расположен временный запрещающий знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Важно помнить, что этот знак запрещает исключительно поворот налево, но по правилам дорожного движения он никоим образом не ограничивает разворот, поэтому сам маневр разворота здесь разрешен.

Основная разгадка заключается в правильном выборе полосы для маневра. Водитель белого автомобиля совершает разворот непосредственно с трамвайных путей попутного направления, а водитель красной машины — с крайней левой полосы проезжей части. По общему правилу, если на перекрестке отсутствуют знаки или разметка, указывающая направление движения по полосам, разворот следует совершать именно с трамвайных путей. Однако на этом участке нанесена дорожная разметка, которая четко указывает разрешенные направления движения с проезжей части: с левой полосы разрешено движение налево и разворот. Наличие такой разметки обязывает выполнять маневр именно с этой полосы, а не с путей.

Ответ на тест по ПДД

Водитель красного автомобиля четко соблюдает требования дорожной разметки и правильно выполняет разворот с крайней левой полосы. В то же время водитель белого автомобиля допустил ошибку, заехав для разворота на трамвайные пути при наличии разметки, регулирующей направления движения по полосам.

Таким образом, в этой ситуации правила нарушает водитель белого автомобиля (правильный вариант №2).

OBOZ.UA предлагает также тест по ПДД, в котором нужно определить, может ли водитель заехать под запрещающий знак.

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