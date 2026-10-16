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Кто нарушает правила? Тест для водителей

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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Кто нарушает правила? Тест для водителей
Назовите водителя, который нарушает здесь правила. Источник: t.me/zapravilamu/

Иногда водителям приходится перевозить грузы, превышающие габариты транспортного средства. И это в целом не противоречит ПДД, однако необходимо соблюдать определенные меры безопасности.

Задачу именно на эту тему предлагает решить Telegram-канал "За! Правилами". В условиях теста мы видим белый грузовой микроавтобус, который перевозит деревянный брус. С другой стороны дороги движется мотоциклист, перевозящий длинную лестницу. Ваша задача – определить, кто из водителей нарушает правила перевозки грузов. Варианты ответа следующие:

  1. водитель автомобиля;
  2. водитель мотоцикла;
  3. оба нарушают;
  4. оба не нарушают правила.
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Кто из водителей в этой ситуации является нарушителем ПДД. Источник: t.me/zapravilamu/

Как видно, в обоих случаях часть груза, выступающая за пределы кузова, превышает 1 метр. Но при этом каждый из водителей прикрепил на эту часть бело-красную полосатую отметку "Негабаритный груз". Согласно пункту 22.4 действующих ПДД, водитель имеет право перевозить предметы, выступающие за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м, а по ширине – более чем на 0,4 м от внешнего края переднего или заднего габаритного фонаря. Но именно при условии наличия такой маркировки.

Что касается того, можно ли перевозить негабаритные грузы на мотоциклах, то Правилами это не запрещается.

Следовательно, в нашей ситуации оба водителя действуют в соответствии с ПДД и ничего при этом не нарушают. Правильным является 4 вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, может ли водитель повернуть направо на перекрестке с регулировщиком.

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