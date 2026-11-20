Помочь водителю, чей автомобиль сломался посреди дороги, – добрый поступок. Однако даже в таких ситуациях нужно помнить о требованиях ПДД. Желание выручить другого участника движения не освобождает от ответственности за их нарушение.

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Проверить, насколько хорошо вы знаете требования к буксировке транспортных средств, предлагает интересный тест из Telegram-канала "За! Правилами". На изображении мы видим, как автобус буксирует желтый автомобиль, а зеленая легковая машина помогает мотоциклисту с боковым прицепом. Нужно определить, кто из водителей нарушает правила. На выбор дается четыре варианта:

водитель автобуса; водитель легкового автомобиля; оба водителя нарушают правила; оба водителя действуют по правилам.

Чтобы найти правильный ответ, стоит обратиться к разделу 23 действующих ПДД, который регулирует буксировку. В частности, пункт 10 содержит перечень транспортных средств, которым запрещено буксировать другие. Среди них есть автобусы. Следовательно, водитель автобуса в этой ситуации нарушает правила.

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В то же время тот же пункт запрещает буксировать мотоциклы, не имеющие бокового прицепа. Поскольку изображенный в задании мотоцикл оборудован таким прицепом, водитель зеленого легкового автомобиля может буксировать его без нарушения ПДД.

Таким образом, правильный вариант ответа на эту задачу – первый. Правила нарушает только водитель автобуса.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто из четырех водителей проедет перекресток предпоследним.

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