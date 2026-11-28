Регулировщики становятся настоящим спасением, когда из-за отключения света перестают работать светофоры. Именно поэтому сейчас водителям стоит освежить в памяти значение их жестов, как их трактуют действующие ПДД. И сделать это можно с помощью небольшого теста.

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Его опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Перед нами перекресток, на котором встретились белый, красный, черный и желтый автомобили. Между ними стоит регулировщик, вытянувший руку перед собой. Вам нужно определить, кто в этой ситуации может продолжить движение прямо. Вот варианты ответа:

желтый автомобиль; красный; желтый и красный автомобили; черный; белый; черный и белый автомобили.

В действующей редакции ПДД жесты регулировщика разъясняет пункт 8.8. Согласно ему, если он стоит с вытянутой вперед правой рукой:

с левой стороны разрешено движение трамвая налево, а нерельсовым транспортным средствам – во всех направлениях;

со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

с правой стороны и со спины движение всех транспортных средств запрещено, а пешеходам разрешается переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

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Итак, получается, что черный и желтый автомобили в этой ситуации должны ждать смены сигнала, ведь они оказались за спиной и с правой стороны от регулировщика. Водитель желтого автомобиля стоит со стороны груди, поэтому он может только повернуть направо. А вот белый автомобиль, к которому регулировщик повернут левым боком, может ехать куда угодно, в том числе прямо.

Таким образом, ехать прямо в этой ситуации разрешено только водителю белого автомобиля. Правильный ответ – пятый вариант.

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