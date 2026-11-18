Знание правил дорожного движения помогает водителям правильно оценивать ситуации на дороге и избегать опасных ошибок. Особенно внимательными нужно быть на перекрестках, где встречаются дороги с разным покрытием.

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Предлагаем проверить свои знания ПДД с помощью короткого теста. Кто имеет преимущество в движении в изображенной ситуации?

Кто имеет преимущество в движении в изображенной ситуации?

Водитель автомобиля. Водитель комбайна.

Объяснение

В этой ситуации важно учитывать не только дорожный знак, но и то, что комбайн выезжает с грунтовой дороги.

Согласно пункту 1.10 Правил дорожного движения Украины, дорога с твердым покрытием считается главной по отношению к грунтовой, если иной порядок приоритета не установлен соответствующими дорожными знаками.

В соответствии с пунктом 16.11 ПДД, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, который движется по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспорту, приближающемуся по главной.

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По условиям этого задания, несмотря на наличие знака 2.1 "Уступите дорогу", преимущество имеет автомобиль, поскольку комбайн выезжает с грунтовой дороги.

Правильный ответ

№ 1 – водитель автомобиля.

Именно он имеет право проехать первым в описанной ситуации, а водитель комбайна должен уступить дорогу.

Это задание напоминает, насколько важно учитывать все особенности дорожной обстановки и правильно определять приоритет транспортных средств.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой знак предупреждает о дороге со встречным движением.