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Кто должен уступить дорогу? Задача по ПДД

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
66
Кто должен уступить дорогу? Задача по ПДД
Тест ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Знание правил дорожного движения помогает водителям правильно действовать даже в нестандартных ситуациях. Особенно часто возникают вопросы относительно очередности проезда возле автозаправочных станций, стоянок и других прилегающих территорий. Дополнительно усложнить ситуацию может автомобиль, который движется задним ходом.

Важно помнить, что такой маневр не всегда запрещен, однако водитель должен соблюдать определенные требования безопасности. Предлагаем проверить знание ПДД и определить, кто должен уступить дорогу на изображении.

Кто должен уступить дорогу? Задача по ПДД

Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

На рисунке изображены два автомобиля – синий и красный. Водитель синего движется по дороге задним ходом, тогда как красный выезжает с территории автозаправочной станции.

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Траектории транспортных средств пересекаются, поэтому одному из водителей необходимо уступить дорогу.

Кто должен это сделать?

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Объяснение

В соответствии с пунктом 10.2 ПДД Украины, водители, выезжающие на дорогу с автозаправочных станций, дворов, стоянок и других прилегающих территорий, обязаны пропустить транспортные средства, движущиеся по этой дороге.

Следовательно, красный автомобиль, покидающий территорию АЗС, должен пропустить синий.

В то же время движение задним ходом само по себе не лишает водителя синего автомобиля преимущества. Правила разрешают такой маневр при условии, что он выполняется в разрешенном месте и не создает опасности или помех другим участникам движения.

Таким образом, в изображенной ситуации преимущество у синего автомобиля, а красный должен подождать, пока дорога освободится.

Правильный ответ

Правильный ответ – №2. Дорогу должен уступить водитель красного автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто проедет перекресток последним.

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