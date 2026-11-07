Кто должен уступить дорогу? Задача по ПДД

Знание правил дорожного движения помогает водителям правильно действовать даже в нестандартных ситуациях. Особенно часто возникают вопросы относительно очередности проезда возле автозаправочных станций, стоянок и других прилегающих территорий. Дополнительно усложнить ситуацию может автомобиль, который движется задним ходом.

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Важно помнить, что такой маневр не всегда запрещен, однако водитель должен соблюдать определенные требования безопасности. Предлагаем проверить знание ПДД и определить, кто должен уступить дорогу на изображении.

На рисунке изображены два автомобиля – синий и красный. Водитель синего движется по дороге задним ходом, тогда как красный выезжает с территории автозаправочной станции.

Траектории транспортных средств пересекаются, поэтому одному из водителей необходимо уступить дорогу.

Кто должен это сделать?

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Объяснение

В соответствии с пунктом 10.2 ПДД Украины, водители, выезжающие на дорогу с автозаправочных станций, дворов, стоянок и других прилегающих территорий, обязаны пропустить транспортные средства, движущиеся по этой дороге.

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Следовательно, красный автомобиль, покидающий территорию АЗС, должен пропустить синий.

В то же время движение задним ходом само по себе не лишает водителя синего автомобиля преимущества. Правила разрешают такой маневр при условии, что он выполняется в разрешенном месте и не создает опасности или помех другим участникам движения.

Таким образом, в изображенной ситуации преимущество у синего автомобиля, а красный должен подождать, пока дорога освободится.

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Правильный ответ

Правильный ответ – №2. Дорогу должен уступить водитель красного автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто проедет перекресток последним.