Toyota Highlander и Honda Pilot вошли в подборку лучших японских кроссоверов для семей по рекомендациям автомобильных экспертов. Highlander они отметили за надежность и комфорт, а Pilot – за практичность, удобство для детских кресел и перевозки крупных вещей.

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Такие рекомендации приводит GOBankingRates со ссылкой на автомобильных экспертов, которые оценивали пригодность машин для повседневного семейного использования и длительной эксплуатации.

Toyota Highlander: надежность и выбор силовых установок

В частности, эксперты рекомендовали Toyota Highlander и Grand Highlander, отметив сохранение стоимости автомобиля при перепродаже. Наличие гибридной версии они называют весомым преимуществом для покупателя.

Специалисты выбрали этот автомобиль за тихий ход и организованное пространство. "Это тот автомобиль, который покупают, когда хотят годами возить детей в школу, ездить за продуктами или отправляться в поездки на выходные", – сказал основатель и генеральный директор A1 Xpress Форд Смит.

Toyota указывает для Highlander 2026 модельного года начальную рекомендованную цену в США от 46 270 долларов (примерно 2 098 048 грн). Кроссовер имеет три ряда сидений и вмещает до восьми человек. Бензиновая версия оснащена 2,4-литровым турбодвигателем мощностью 265 л. с.. Для полноприводных бензиновых модификаций предусмотрена система выбора режимов движения по разным покрытиям.

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Для гибридного Highlander производитель заявляет лучший комбинированный показатель экономичности, соответствующий расходу примерно 6,7 л/100 км по оценке EPA. Модель поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. В зависимости от комплектации доступны панорамная крыша, цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, вентиляция передних сидений и система кругового обзора.

Honda Pilot: просторный салон и практичность для большой семьи

Honda Pilot советуют выбирать большим семьям и тем, кто регулярно ездит со многими пассажирами. Начальная рекомендованная цена модели 2026 года, указанная в подборке, составляет 42 195 долларов (примерно 1 913 273 грн).

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"Он действительно очень практичный, удобный в повседневном использовании и идеально подходит для детских кресел и перевозки крупных предметов", – отметил автомобильный эксперт и директор по маркетингу EpicVIN Алекс Блек.

Honda обнародовала характеристики Pilot 2026 модельного года: все комплектации оснащены 3,5-литровым V6 мощностью 285 л. с. и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Большинство версий рассчитаны на восемь человек, а TrailSport – на семь, с отдельными креслами второго ряда. Комбинированный расход по оценкам EPA после перевода в метрические единицы составляет примерно 10,7 л/100 км для переднеприводных версий, 11,2 л/100 км для обычных полноприводных и 11,8 л/100 км для TrailSport.

В стандартное оснащение входят трехзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, 12,3-дюймовый сенсорный экран, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. Крепления для детских кресел предусмотрены на втором и третьем рядах, а задние сиденья складываются для перевозки груза.

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