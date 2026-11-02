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Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
1,7 т.
Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году
Рейтинг полноприводных автомобилей. Источник: unsplash.com/@rstar50

Компактные кроссоверы стали популярным выбором благодаря практичному салону и удобству для ежедневных поездок. Полный привод добавляет уверенности на скользких дорогах и при изменении погодных условий, хотя обычно увеличивает стоимость автомобиля.

В то же время некоторые производители предлагают модели с AWD по цене ниже 30 тысяч долларов (1 360 510 грн). В списке от SlashGear собраны десять таких SUV.

Honda HR-V

Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Honda HR-V. Источник: James Gilligan/facebook.com

Honda HR-V – самый маленький кроссовер марки, который сочетает компактные габариты с набором современных функций. После обновления модель получила 9-дюймовый центральный экран, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 158 л.с. Полный привод доступен за доплату $1500 (68 тыс. грн), а самая дешевая AWD-версия стоит $28 100 (примерно 1,27 млн грн), без учета сбора за доставку.

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Mitsubishi Eclipse Cross

Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Mitsubishi Eclipse Cross. Источник: mitsubishi-motors.com.ua

Eclipse Cross имеет полный привод уже в базовой комплектации, что делает его привлекательным вариантом для водителей, которым нужно дополнительное сцепление на дороге. Под капотом – турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 152 л.с. и крутящим моментом 184 фунт-фут. Модель оснащена вариатором с режимом Sport, однако мультимедийные функции и функции комфорта зависят от комплектации. Стартовая цена составляет $27 795 (примерно 1,26 млн грн).

Hyundai Kona

Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Hyundai Kona. Источник: autobidmaster.com

Hyundai Kona отличается выразительным дизайном и практичностью для городских поездок. Базовая версия оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 147 л.с., а полный привод можно заказать даже в начальной комплектации. Расход топлива у версии AWD составляет около 8,7 л/100 км в смешанном цикле. Цена полноприводной версии начинается от $27 000 (примерно 1,22 млн грн), без учета сбора за доставку.

Subaru Crosstrek

Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Subaru Crosstrek. Источник: subaru-vidi.com.ua

Subaru Crosstrek – один из самых доступных автомобилей марки, ведь симметричный полный привод входит в стандартное оснащение бензиновых SUV бренда. Система постоянно передает мощность на все четыре колеса, что может быть полезно на грунтовых дорогах и при переменчивой погоде. Кроссовер оснащен 2,5-литровым оппозитным двигателем мощностью 180 л.с. Его стартовая цена – $26 995 (примерно 1,22 млн грн), без сбора за доставку.

Toyota Corolla Cross

Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Toyota Corolla Cross. Источник: toyota-ua.com

Corolla Cross сочетает практичность SUV с экономичностью компактного автомобиля. Бензиновая версия оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л.с., а полный привод можно добавить к базовой комплектации за $1300 (59 тыс. грн). С AWD расход топлива составляет около 7,8 л/100 км в смешанном цикле, тогда как переднеприводная версия потребляет примерно 7,4 л/100 км. Ориентировочная цена модели с полным приводом – $26 635 (примерно 1,21 млн грн), без учета сбора за доставку.

Mitsubishi Outlander Sport

Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Mitsubishi Outlander Sport. Источник: mitsubishicars.com

Outlander Sport – самый доступный SUV в линейке Mitsubishi, хотя по размерам и мощности он уступает Eclipse Cross. Полный привод доступен в комплектации ES, тогда как базовая S такой опции не имеет. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 148 л.с. Версия с полным приводом стоит от $26 895 (примерно 1,22 млн грн), а комплектация ES также добавляет ряд систем безопасности.

Mazda CX-30

Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Mazda CX-30. Источник: mazda-vidi.com.ua

Mazda CX-30 имеет полный привод в стандартном оснащении всех комплектаций. Кроссовер оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 186 л.с., который обеспечивает живую реакцию на нажатие педали газа. Несмотря на то, что модель присутствует на рынке с 2019 года, производитель поддерживает ее актуальность регулярными обновлениями. Начальная цена CX-30 составляет $26 375 (примерно 1,20 млн грн), без сбора за доставку.

Chevrolet Trailblazer

Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Chevrolet Trailblazer. Источник: chevrolet.com/suvs/trailblazer

Trailblazer – один из самых доступных американских кроссоверов, для которого можно заказать полный привод. Базовая переднеприводная версия стоит дешевле, но за AWD нужно доплатить $2000 (91 тыс. грн). В такой модификации используется 1,3-литровый турбодвигатель мощностью 155 л.с. Полноприводный Trailblazer LS стоит от $25 600 (примерно 1,16 млн грн), без учета сбора за доставку.

Nissan Kicks

Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Nissan Kicks. Источник: nissanusa.com

Nissan Kicks ориентирован прежде всего на использование в городе, предлагая компактный кузов и просторный для своего класса салон. Полный привод доступен в комплектации SV, а под капотом установлен двигатель мощностью 141 л.с. Несмотря на скромные показатели мощности, версия AWD демонстрирует расход топлива около 7,8 л/100 км в смешанном цикле. Ее цена начинается с $26 490 (примерно 1,20 млн грн), без сбора за доставку.

Kia Seltos

Доступные внедорожники с полным приводом: лучшие модели в 2026 году

Kia Seltos. Источник: kia.com

Kia Seltos получил обновленный дизайн с четкими линиями и более выразительным внешним видом. В версии с 2,0-литровым двигателем кроссовер развивает 147 л.с. и 132 ф-ф. крутящего момента. Полный привод доступен в базовой комплектации, а цена такой модели составляет $26 690 (примерно 1,21 млн грн), без сбора за доставку. Seltos сочетает практичные габариты с современным оформлением салона и кузова.

OBOZ.UA предлагает рейтинг хетчбеков, которые считаются лучшими на вторичном рынке.

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