Доступное качество: 5 лучших автомобилей для ежедневных поездок на работу

Ежедневные поездки на работу могут существенно увеличивать расходы на топливо и износ автомобиля. Поэтому для такого использования лучше всего подходят модели, сочетающие экономичность, практичность и долговечность.

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Автомобиль также должен быть удобным в городском потоке, легко парковаться и обеспечивать достаточный уровень комфорта во время длительных поездок. Эксперты Yahoo Autos назвали пять доступных моделей, которые могут стать удачным выбором для повседневного использования.

Honda Civic

Honda Civic считают одним из удачных вариантов для тех, кто ищет компактный, экономичный и практичный автомобиль. Новая модель стоит чуть меньше 25 тысяч долларов (примерно 1,09 млн грн), однако покупка ухоженного автомобиля с пробегом позволяет сэкономить.

Среди главных преимуществ Civic – небольшие габариты, благодаря которым автомобилем удобно маневрировать в городском потоке и парковаться в ограниченном пространстве. Расход топлива составляет около 7,35 л на 100 км. Кроме того, автомобиль поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет удобно пользоваться навигацией и смартфоном во время поездок.

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Владельцы также отмечают долговечность машины: по сообщениям автомобилистов, некоторые Civic проезжали 320-483 тыс. км без серьезных проблем.

Mazda3

Этот автомобиль эксперты рекомендуют водителям, которые хотят получить не только экономичную машину, но и удовольствие от вождения. По стоимости эта модель находится примерно в одной категории с Honda Civic, но отличается более выразительными ходовыми характеристиками и качественным оформлением салона.

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Интерьер Mazda3 создает впечатление более дорогого автомобиля, хотя сама модель остается относительно доступной. Средний расход топлива составляет около 7,8 л на 100 км. Это делает ее практичным вариантом для регулярных поездок по городу и за его пределами.

Также Mazda3 имеет хорошую остаточную стоимость, что важно для тех, кто в будущем планирует продать автомобиль и пересесть на другую модель.

Toyota Prius

Toyota Prius особенно хорошо подходит людям, которые ежедневно преодолевают значительные расстояния и хотят тратить меньше денег на топливо. Гибридная силовая установка обеспечивает высокую экономичность, особенно в городских условиях, где автомобиль часто движется с небольшой скоростью и останавливается в пробках.

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По оценкам экспертов, Prius может расходовать примерно 4,7 л на 100 км. При интенсивном использовании автомобиля такая экономия способна обернуться существенным сокращением расходов в течение нескольких лет.

Начальная рекомендованная розничная цена модели составляет около 30 тысяч долларов (примерно 1,31 млн грн). Хотя это дороже некоторых других автомобилей в подборке, Prius привлекает надежностью и низким расходом топлива. Даже базовые комплектации предлагают современную мультимедийную систему, которая позволяет пользоваться необходимыми функциями во время ежедневных поездок.

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Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek станет интересным выбором для водителей, которым нужен универсальный автомобиль для города, загородных маршрутов и поездок по более сложным дорогам. Одна из его главных особенностей – полный привод, который входит в стандартное оснащение. Благодаря этому модель обеспечивает лучшее сцепление с дорожным покрытием в сложных погодных условиях.

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По данным Kelley Blue Book, рекомендованная стоимость нового Subaru Crosstrek 2026 года составляет от 28 470 до 35 270 долларов (примерно 1,24-1,54 млн грн) в зависимости от комплектации. Одной из самых популярных версий традиционно остается Premium, цена которой составляет 29 445 долларов (примерно 1,28 млн грн).

Особого внимания заслуживает оснащение системами безопасности и помощи водителю. Subaru предлагает современные технологии, в частности адаптивный круиз-контроль, который может облегчить управление в условиях плотного движения и пробок.

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Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross сочетает преимущества экономичного легкового автомобиля с практичностью компактного внедорожника. Эта модель может заинтересовать водителей, которым нужен умеренный расход топлива, но при этом хочется иметь просторный салон и увеличенный дорожный просвет.

По словам экспертов, стартовая цена Corolla Cross составляет около 25 тысяч долларов (примерно 1,09 млн грн). Расход топлива у обычной версии достигает примерно 7,6 л на 100 км. Покупателям также доступна модификация с полным приводом.

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Тем, кто стремится еще больше экономить на топливе, стоит обратить внимание на гибридную версию. Ее комбинированный расход составляет около 5,6 л на 100 км. Это особенно актуально для людей, которые много ездят и хотят сократить регулярные расходы на заправку. Дополнительное преимущество – современное технологическое оснащение, которое соответствует ожиданиям водителей, ищущих удобный автомобиль для ежедневного использования.

OBOZ.UA писал о премиальных седанах и купе, а также экономичных хетчбэках и семейных кроссоверах, которые стоит покупать на вторичном рынке.