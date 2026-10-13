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На какие транспортные средства распространяется действие этого знака? Тест для водителей

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
icon 1,0 т.
На какие транспортные средства распространяется действие этого знака? Тест для водителей
Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Дорожные знаки – одна из основ безопасного движения, однако даже опытные водители не всегда правильно толкуют их значение. Особенно это касается запрещающих знаков, действие которых может распространяться на одни категории транспортных средств и не касаться других.

Предлагаем проверить знание Правил дорожного движения с помощью вопроса из теоретического экзамена для будущих водителей. Внимательно рассмотрите изображение. На нем показан круглый дорожный знак с красной каймой и черным силуэтом автомобиля на белом фоне. На какие из перечисленных транспортных средств не распространяется действие этого дорожного знака?

На какие транспортные средства распространяется действие этого знака? Тест для водителей

ПДД-тест. Источник: t.me/zapravilamu

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Вопрос: на какие из перечисленных транспортных средств не распространяется действие этого дорожного знака?

  1. На мопеды.
  2. На велосипеды.
  3. На мотоциклы.
  4. На квадроциклы.
  5. Ответы 1 и 2.

Объяснение

На изображении представлен дорожный знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено".

Он запрещает движение механических транспортных средств, то есть тех, которые приводятся в движение двигателем.

В частности, его действие распространяется на автомобили, мотоциклы, мопеды и моторизованные квадроциклы.

В то же время обычный велосипед приводится в движение мускульной силой человека, а не двигателем, поэтому не относится к механическим транспортным средствам.

Следовательно, велосипедистам этот знак сам по себе не запрещает движение, хотя они обязаны соблюдать другие требования ПДД и установленные ограничения.

Правильный ответ

Правильный вариант – № 2. На велосипедах.

OBOZ.UA предлагает еще один интересный тест по ПДД, посвященный направлениям движения.

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