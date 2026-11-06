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Для родителей и детей: 5 лучших семейных авто в 2026 году

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
654
Для родителей и детей: 5 лучших семейных авто в 2026 году
Рейтинг семейных автомобилей. Источник: unsplash.com/@pegazem

Автомобильные эксперты определили самые удачные модели для семейных нужд, предлагающие лучшее соотношение цены, комфорта и надежности в 2026 году. Среди лидеров оказались как проверенные временем гибридные хэтчбеки, так и чрезвычайно практичные машины с просторными багажниками.

Выбирая транспортное средство для ежедневных поездок с детьми или дальних путешествий, родители обращают внимание на экономичность двигателей и удобство салона. Обзор от What Car? поможет разобраться в ключевых преимуществах и качествах пяти лучших машин этого года.

Honda Civic

Японский гибридный хэтчбек предлагает отличный баланс между практичностью, управляемостью и низкими затратами на топливо.

Для родителей и детей: 5 лучших семейных авто в 2026 году

Honda Civic. Источник: facebook.com/hondacivic

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Автомобиль демонстрирует средний расход топлива на уровне примерно 5,0 л на 100 км, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 7,9 секунды (в реальных тестах даже быстрее – около 6,8 секунды). Салон отличается простором для пассажиров любого роста, а объем багажника составляет 410 литров. Стартовая стоимость новой модели – от 29 950 фунтов стерлингов (около 1 650 000 грн).

Toyota Corolla

Известный своей исключительной надежностью, этот гибрид обеспечивает впечатляющую экономию топлива с показателем около 4,3 л на 100 км.

Для родителей и детей: 5 лучших семейных авто в 2026 году

Toyota Corolla. Источник: facebook.com/kayla.longshore.9

Двигатель объемом 1,8 литра разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 9,1 секунды, обеспечивая плавную и комфортную езду в городе и на трассе. Объем багажного отделения достигает 352 литров, а главным преимуществом для владельцев является официальная гарантия сроком до 10 лет или 160 000 км пробега. Цена нового автомобиля начинается от 30 845 фунтов стерлингов (примерно 1 700 000 грн).

Seat Leon

Эта модель – отличный выбор для водителей, которые ценят динамичное управление и яркий стиль во время ежедневных семейных поездок.

Для родителей и детей: 5 лучших семейных авто в 2026 году

Seat Leon. Источник: facebook.com/Danaventascordoba

Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра обеспечивает разгон до 100 км/ч за 10,4 секунды при умеренном расходе топлива около 5,3 л на 100 км. Автомобиль оснащен удобными задними сиденьями, вместительным багажником объемом 380 литров и богатой базовой комплектацией. Купить новый хетчбэк можно по выгодной цене от 18 690 фунтов стерлингов (около 1 030 000 грн).

Skoda Octavia

Безоговорочный лидер по практичности в своем классе, идеально подходящий для больших семей и длительных поездок.

Для родителей и детей: 5 лучших семейных авто в 2026 году

Skoda Octavia. Источник: facebook.com/emir.adzem

Главным козырем модели является огромный багажник объемом 600 литров и чрезвычайно просторный задний ряд сидений. Двигатель 1.5 TSI обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды, расходуя всего 4,9 л топлива на 100 км пробега. Стоимость этой модели в салонах начинается от 28 740 фунтов стерлингов (примерно 1 580 000 грн).

Skoda Scala

Доступный и рациональный вариант семейного транспорта, сочетающий низкую цену с высоким уровнем комфорта во время езды.

Для родителей и детей: 5 лучших семейных авто в 2026 году

Skoda Scala. Источник: NewOpen/facebook.com

Двигатель объемом 1,0 литра разгоняет машину до 100 км/ч за 9,5 секунды, расходуя около 5,1 л топлива на 100 км. По объему багажного отделения в 467 литров и запасу пространства для ног пассажиров модель оставляет позади большинство прямых конкурентов. Новый автомобиль обойдется покупателям относительно недорого – от базовых комплектаций по выгодной цене на рынке.

OBOZ.UA также предлагает узнать об электрокарах с высоким рейтингом.

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