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Где разрешена остановка? Тест на знание ПДД

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 129
Где разрешена остановка? Тест на знание ПДД
В каком из этих двух мест может припарковаться водитель красного автомобиля. Источник: t.me/zapravilamu/

Правильно выполненная остановка – это остановка, в результате которой не затрудняется движение по автомобильной дороге и не возникает аварийная ситуация. А значит, чтобы остановить свой автомобиль, недостаточно найти хоть какое-то место для парковки – нужно строго соблюдать требования ПДД.

Проверьте, насколько хорошо вы помните соответствующие пункты, с помощью теста, опубликованного Telegram-каналом "За! Правилами". Перед вами красный автомобиль, едущий по дороге, и два варианта места, где водителю предлагается его остановить. Выберите то место, где остановка разрешена. Вот варианты ответа:

  1. в месте 1;
  2. в месте 2;
  3. оба места разрешены;
  4. оба места запрещены.
Где разрешена остановка? Тест на знание ПДД

Яке із цих місць дозволено водієві для паркування. Источник: t.me/zapravilamu/

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Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно вспомнить пункт 15.1 действующих ПДД, который определяет, где именно могут осуществляться остановка и стоянка транспортных средств. Это могут быть либо специально отведенные для этого места, либо обочины.

При этом пункт 15.2 указывает, что при отсутствии специально отведенных мест или обочины, либо когда остановка или стоянка там невозможны, можно припарковаться у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения). В нашем случае это место 2.

Те же ПДД определяют обочину как выделенный конструктивно или с помощью сплошной линии разметки элемент дороги, прилегающий к внешнему краю проезжей части, расположенный с ней на одном уровне и не предназначенный для обычного движения транспортных средств. Под эти критерии подпадает место 1.

Никаких препятствий, которые не позволяли бы нашему водителю остановиться в этой точке, на картинке мы не видим. А это означает, что ему в этой ситуации разрешена только остановка в месте 1. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто из водителей может выполнить задуманный поворот без нарушения.

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