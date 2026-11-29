Знание дорожных знаков помогает водителю правильно трактовать ситуацию на перекрестке и не путать разрешение движения с обязанностью повернуть. В новом тесте на ПДД предлагается вспомнить правила о зеленой стрелке на табличке рядом с красным сигналом светофора.

Видео дня

Тест предложил телеграм-канал "За! Правилами". По условию задания два автомобиля остановились друг за другом в крайней правой полосе.

Задание на знание ПДД: два автомобиля перед светофором

Водитель белого автомобиля, который стоит позади красного, включил правый указатель поворота. Рядом с красным сигналом светофора закреплена табличка с зеленой стрелкой направо.

Должен ли водитель красного автомобиля повернуть по стрелке, чтобы освободить проезд для белого автомобиля?

Варианты ответов

Обязан повернуть направо. Не обязан поворачивать направо.

Разбор дорожной ситуации

Пункт 16.9 ПДД Украины разрешает двигаться по зеленой стрелке на табличке, установленной на уровне красного сигнала вертикального светофора. Если стрелка указывает направо, водитель поворачивает из крайней правой полосы и уступает дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений.

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Пункт 16.10 ПДД касается светофора с дополнительной секцией. Когда в ней включена стрелка, водитель на полосе, с которой выполняют поворот, должен продолжить движение в указанном направлении, если его остановка на запрещающий сигнал помешает автомобилям, движущимся за ним по той же полосе.

Ответ на тест по ПДД

Правильный ответ – вариант № 2. В задании стрелка нанесена на табличку, поэтому требование пункта 16.10 здесь не действует. Даже если водитель белого автомобиля подаст звуковой сигнал, это не создаст для водителя впереди обязанности поворачивать.

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OBOZ.UA предлагает еще один интересный тест, в котором придется вспомнить правила дорожного движения и определить, водитель какого автомобиля выбрал правильную полосу перед остановкой.