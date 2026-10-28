Нужно ли постоянно заряжать электромобиль до 100%: что говорят эксперты

Владельцы электромобилей привыкли стремиться к максимальному уровню заряда, чтобы реже искать станции и чувствовать себя уверенно в дороге. Однако постоянное подключение машины к сети ради полной шкалы может негативно сказаться на долговечности аккумуляторного блока.

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Несмотря на естественное желание иметь максимальный запас энергии, эксперты настоятельно рекомендуют пересмотреть эту привычку, чтобы сохранить техническое состояние автомобиля. Именно поэтому понимание оптимальных пределов зарядки становится ключом к длительной эксплуатации транспортного средства без потери его первоначальных характеристик.

Почему ежедневная полная зарядка вредит аккумулятору

Большинство современных электромобилей работают на литий-ионных аккумуляторах, которые отличаются высокой энергоэффективностью, но постепенно теряют емкость из-за естественного износа. Чтобы свести эту деградацию к минимуму, специалисты советуют придерживаться так называемого правила 80 процентов для повседневных поездок по городу.

Дело в том, что при восполнении энергии в диапазоне от 80% до 100% батарея испытывает критически высокое напряжение, что создает чрезмерную внутреннюю нагрузку. Регулярное ежедневное повторение этого процесса лишь ускоряет износ элементов питания и сокращает общий срок службы деталей.

В то же время не стоит допускать и чрезмерной разрядки ниже 20 процентов, ведь это тоже создает значительную нагрузку на систему. Золотая середина для повседневной эксплуатации – поддерживать уровень заряда аккумулятора именно в этом безопасном диапазоне, избегая крайностей.

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Особенности восполнения энергии во время дальних поездок

Единственным исключением из этого правила являются длительные автомобильные поездки, когда максимальный запас хода становится жизненно необходимым из-за больших расстояний между станциями. Однако даже в таких условиях целесообразность полной зарядки стоит заранее рассчитать с учетом маршрута и наличия инфраструктуры.

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Во время поездок водители чаще всего пользуются быстрыми зарядными устройствами постоянного тока, способными быстро зарядить батарею с 10% до 80% примерно за полчаса. Однако процесс перехода от 80% до 100% на таких станциях искусственно замедляется, из-за чего ожидание последних процентов может занять столько же времени, сколько и предыдущих семидесяти.

Итак, если следующий этап поездки не требует абсолютного максимума, на быстрой зарядке лучше остановиться на отметке 80 процентов. Это позволит не только существенно сэкономить время в дороге, но и уберечь аккумулятор от лишней технической перегрузки.

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