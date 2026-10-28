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Нужно ли постоянно заряжать электромобиль до 100%: что говорят эксперты

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
1,1 т.
Нужно ли постоянно заряжать электромобиль до 100%: что говорят эксперты
Зарядка электромобиля. Источник: unsplash.com/@chuttersnap

Владельцы электромобилей привыкли стремиться к максимальному уровню заряда, чтобы реже искать станции и чувствовать себя уверенно в дороге. Однако постоянное подключение машины к сети ради полной шкалы может негативно сказаться на долговечности аккумуляторного блока.

Несмотря на естественное желание иметь максимальный запас энергии, эксперты настоятельно рекомендуют пересмотреть эту привычку, чтобы сохранить техническое состояние автомобиля. Именно поэтому понимание оптимальных пределов зарядки становится ключом к длительной эксплуатации транспортного средства без потери его первоначальных характеристик.

Почему ежедневная полная зарядка вредит аккумулятору

Большинство современных электромобилей работают на литий-ионных аккумуляторах, которые отличаются высокой энергоэффективностью, но постепенно теряют емкость из-за естественного износа. Чтобы свести эту деградацию к минимуму, специалисты советуют придерживаться так называемого правила 80 процентов для повседневных поездок по городу.

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Дело в том, что при восполнении энергии в диапазоне от 80% до 100% батарея испытывает критически высокое напряжение, что создает чрезмерную внутреннюю нагрузку. Регулярное ежедневное повторение этого процесса лишь ускоряет износ элементов питания и сокращает общий срок службы деталей.

В то же время не стоит допускать и чрезмерной разрядки ниже 20 процентов, ведь это тоже создает значительную нагрузку на систему. Золотая середина для повседневной эксплуатации – поддерживать уровень заряда аккумулятора именно в этом безопасном диапазоне, избегая крайностей.

Нужно ли постоянно заряжать электромобиль до 100%: что говорят эксперты

До какой отметки заряжать электромобиль. Источник: unsplash.com/@studiodenley

Особенности восполнения энергии во время дальних поездок

Единственным исключением из этого правила являются длительные автомобильные поездки, когда максимальный запас хода становится жизненно необходимым из-за больших расстояний между станциями. Однако даже в таких условиях целесообразность полной зарядки стоит заранее рассчитать с учетом маршрута и наличия инфраструктуры.

Во время поездок водители чаще всего пользуются быстрыми зарядными устройствами постоянного тока, способными быстро зарядить батарею с 10% до 80% примерно за полчаса. Однако процесс перехода от 80% до 100% на таких станциях искусственно замедляется, из-за чего ожидание последних процентов может занять столько же времени, сколько и предыдущих семидесяти.

Итак, если следующий этап поездки не требует абсолютного максимума, на быстрой зарядке лучше остановиться на отметке 80 процентов. Это позволит не только существенно сэкономить время в дороге, но и уберечь аккумулятор от лишней технической перегрузки.

OBOZ.UA писал о гибридных автомобилях, которые станут экономичным решением для владельцев.

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