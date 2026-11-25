Увеличивается ли расход топлива у автомобиля с возрастом: объяснение
Сам по себе возраст автомобиля не увеличивает расход топлива. Если регулярно обслуживать машину, она и после нескольких лет эксплуатации может расходовать столько же топлива, сколько в первые годы.
Во время обкатки новый автомобиль может даже стать экономичнее, объясняет SlashGear. Агентство по охране окружающей среды США обычно измеряет топливную экономичность на автомобилях, которые уже проехали около 8 000 км.
Как манера вождения и состояние шин влияют на расход
Министерство энергетики США предупреждает, что из-за агрессивного вождения в плотном потоке расстояние, которое можно проехать на том же объеме топлива, может сократиться на 40%. К этому приводят резкие разгоны и торможения, а также езда на высокой скорости. Эти 40% относятся именно к сокращению расстояния, которое автомобиль проезжает на том же объеме топлива, а не к увеличению расхода в литрах на 100 км.
Когда давление в шинах слишком низкое, увеличивается сопротивление качению: двигателю приходится прилагать больше усилий, чтобы поддерживать ту же скорость. Неправильно отрегулированные углы установки передних колес также увеличивают сопротивление, поэтому даже при нормальном давлении в шинах машина может расходовать больше топлива.
Что проверить в двигателе и топливной системе
На топливную экономичность влияют загрязненные кислородные датчики, изношенные свечи зажигания и поршневые кольца. Кислородные датчики помогают системе управления двигателем корректировать топливную смесь, а свечи отвечают за ее воспламенение в бензиновом двигателе. При износе поршневых колец может снижаться компрессия в цилиндрах.
Отдельного внимания требует топливная система: фильтр и форсунки должны быть чистыми и исправными. Фильтр задерживает загрязнения, а форсунки дозируют и распыляют топливо. Регулярное обслуживание и устранение неисправностей по мере их появления помогают сохранить привычный расход.
Как сравнить расход топлива на практике
Чтобы определить расход, заправьте полный бак и зафиксируйте пробег. Во время следующей заправки снова заполните бак: разделите количество залитых литров на километры, которые проехали между заправками, и умножьте результат на 100. Так вы получите расход в литрах на 100 км.
Сравнивайте показатели в схожих условиях движения. Если один бак израсходовали преимущественно на трассе, а другой – в пробках с частыми разгонами и торможениями, разница между замерами сама по себе не свидетельствует о неисправности.
Сравнивая расход топлива, стоит учитывать модель и тип силовой установки.
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