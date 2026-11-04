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Обязательно ли включать поворотник? Тест для водителей

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
255
Обязательно ли включать поворотник? Тест для водителей
Тест ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Даже опытные водители иногда допускают ошибки в ситуациях, которые на первый взгляд кажутся простыми. Особенно часто вопросы возникают на перекрестках, где главная дорога меняет направление.

Нужно ли в таком случае пользоваться указателем поворота, если автомобиль продолжает движение по главной дороге? Предлагаем проверить свои знания на примере дорожной ситуации.

Обязательно ли включать поворотник? Тест для водителей

Тесты ПДД для водителей. Источник: t.me/zapravilamu

Внимательно рассмотрите изображение. Желтый автомобиль приближается к перекрестку, на котором главная дорога поворачивает налево. О ее направлении сообщают соответствующие дорожные знаки.

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Водитель желтого автомобиля собирается продолжить движение по главной дороге, следуя направлению, обозначенному стрелкой.

Вопрос: обязан ли он включить левый указатель поворота?

Варианты ответа:

  1. Да, обязан.
  2. Нет, не обязан.

Объяснение

Дело в том, что в изображенной ситуации автомобиль поворачивает налево на перекрестке. Тот факт, что он остается на главной дороге, не отменяет необходимости предупредить других участников движения о маневре.

Согласно пункту 9.2 Правил дорожного движения Украины, водитель должен подавать сигналы указателями поворота перед началом движения, остановкой, перестроением, поворотом или разворотом.

Итак, приоритет дороги не определяет, нужно ли включать поворотник. Важен сам маневр, который собирается выполнить водитель.

В то же время следует различать поворот на перекрестке и обычный изгиб дороги. Если автомобиль просто движется по плавному изгибу дороги, не выполняя поворот или перестроение, включать указатель не нужно.

В описанной ситуации желтый автомобиль именно поворачивает налево, поэтому соответствующий сигнал обязателен.

Правильный ответ

Правильный вариант – №1. Водитель желтого автомобиля обязан включить левый указатель поворота.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, куда разрешено продолжить движение водителю белого автомобиля.

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