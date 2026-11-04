Обязательно ли включать поворотник? Тест для водителей

Даже опытные водители иногда допускают ошибки в ситуациях, которые на первый взгляд кажутся простыми. Особенно часто вопросы возникают на перекрестках, где главная дорога меняет направление.

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Нужно ли в таком случае пользоваться указателем поворота, если автомобиль продолжает движение по главной дороге? Предлагаем проверить свои знания на примере дорожной ситуации.

Внимательно рассмотрите изображение. Желтый автомобиль приближается к перекрестку, на котором главная дорога поворачивает налево. О ее направлении сообщают соответствующие дорожные знаки.

Водитель желтого автомобиля собирается продолжить движение по главной дороге, следуя направлению, обозначенному стрелкой.

Вопрос: обязан ли он включить левый указатель поворота?

Варианты ответа:

Да, обязан. Нет, не обязан.

Объяснение

Дело в том, что в изображенной ситуации автомобиль поворачивает налево на перекрестке. Тот факт, что он остается на главной дороге, не отменяет необходимости предупредить других участников движения о маневре.

Согласно пункту 9.2 Правил дорожного движения Украины, водитель должен подавать сигналы указателями поворота перед началом движения, остановкой, перестроением, поворотом или разворотом.

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Итак, приоритет дороги не определяет, нужно ли включать поворотник. Важен сам маневр, который собирается выполнить водитель.

В то же время следует различать поворот на перекрестке и обычный изгиб дороги. Если автомобиль просто движется по плавному изгибу дороги, не выполняя поворот или перестроение, включать указатель не нужно.

В описанной ситуации желтый автомобиль именно поворачивает налево, поэтому соответствующий сигнал обязателен.

Правильный ответ

Правильный вариант – №1. Водитель желтого автомобиля обязан включить левый указатель поворота.

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