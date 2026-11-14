Можно ли совершить обгон? Задание по ПДД

Знание правил обгона критически важно для безопасности на дороге, особенно когда речь идет о специфических транспортных колоннах. Очередное тестовое задание по ПДД от канала "За! Правилами" предлагает разобрать ситуацию, в которой оказался водитель желтого автомобиля перед движением колонны грузовиков.

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Подобные задачи отлично помогают проверить собственную внимательность, освежить знания законодательства и научиться быстро реагировать на дорожные нюансы.

Задание по ПДД

Перед водителями ставится практический вопрос: разрешается ли водителю желтого автомобиля выполнить обгон в конкретной дорожной ситуации, изображенной на иллюстрации? На выбор предлагается три варианта решения дорожной задачи:

Разрешается Разрешается, если скорость автомобилей впереди менее 30 км/ч. Запрещается

Разбор дорожной ситуации

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон колонны транспортных средств запрещается исключительно в том случае, когда ее сопровождают машины с включенными синими, красными или зелеными проблесковыми маячками. В нашем случае транспортные средства оборудованы оранжевыми проблесковыми маячками, а специального сопровождения нет, поэтому сам факт наличия колонны не создает прямого запрета. Однако главная проблема кроется в элементах организации дорожного движения на этом участке трассы.

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Дорожное полотно разделено сплошной линией разметки 1.1, которую строго запрещено пересекать при маневрах. Исключение делается только для объезда неподвижных препятствий или обгона одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Поскольку впереди движется целая колонна машин, а не отдельное тихоходное транспортное средство, пересечение сплошной линии для ее опережения является грубым нарушением.

Ответ на тест по ПДД

Учитывая совокупность всех факторов дорожной ситуации, правильный вариант в этом тесте – третий ответ. Водителю желтого автомобиля категорически запрещается выполнять обгон в этой ситуации из-за наличия сплошной линии разметки и группового характера движения транспортных средств впереди.

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