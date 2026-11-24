Даже опытные водители иногда сомневаются, увидев нестандартную траекторию движения в сочетании с дорожными знаками и разметкой. Очередное задание по правилам дорожного движения от телеграм-канала "За! правилами" предлагает разобраться в ситуации, где водитель пытается изменить направление движения на противоположное.

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Чтобы дать правильный ответ, нужно внимательно оценить не только действия самого автомобилиста, но и требования установленных на участке знаков и линий на асфальте. Попробуйте проверить свою внимательность и решить, не нарушает ли водитель правила в описанной ниже ситуации.

Условие задания по ПДД

К перекрестку подъехал красный автомобиль, водитель которого заблаговременно включил правый указатель поворота. Согласно схеме, водитель планирует повернуть направо, проехать несколько метров по прямому участку дороги, а затем выполнить разворот и продолжить движение в обратном направлении. При этом перед выездом на перекресток установлен дорожный знак 4.2 "Движение направо" (а также знак приоритета "Уступить дорогу").

Вопрос: разрешается ли водителю выполнить изображенный на рисунке маневр?

Варианты ответов:

Разрешается Запрещается

Разбор дорожной ситуации

На первый взгляд может показаться, что водитель пытается схитрить и обойти запрет движения налево. Однако стоит внимательно проанализировать каждый этап его действий. Требование знака 4.2 "Движение направо" распространяется только на то пересечение проезжих частей, перед которым он установлен – то есть обязывает водителя повернуть именно направо, что автомобилист и делает.

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Далее автомобиль оказывается уже на другом участке дороги, где действие знака 4.2 заканчивается. На асфальте нанесена горизонтальная разметка, которая сначала является сплошной, но через несколько метров переходит в прерывистую линию. Пересекать прерывистую разметку для выполнения разворота правилами не запрещено, если это безопасно и не создает помех другим участникам движения.

Правильный ответ на тест по ПДД

Верным является вариант №1 – разрешается. Водитель не нарушает ПДД, поскольку сначала добросовестно выполняет требование знака "Движение направо", а сам разворот совершает уже за пределами перекрестка в месте, где это позволяет прерывистая дорожная разметка.

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