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Можно ли совершить обгон? Тест на знание ПДД

Алина МилсентАлина Милсент
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Можно ли совершить обгон? Тест на знание ПДД
Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

На дороге водителю часто приходится быстро оценивать ситуацию и решать, разрешено ли обгонять впереди идущий транспорт. Особенно внимательным нужно быть, если речь идет о колонне специальных или дорожных машин с мигалками.

Посмотрите на изображение и попробуйте определить, разрешают ли Правила дорожного движения совершить обгон в этой ситуации.

Можно ли совершить обгон? Тест на знание ПДД

Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Разрешается ли водителю совершить обгон?

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если скорость впереди идущих автомобилей меньше 30 км/ч.
  3. Запрещается.
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Пояснение

Пункт 14.6 ПДД Украины запрещает обгон колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным мигающим маячком, кроме оранжевого.

На изображении позади колонны движется специальное транспортное средство именно с оранжевым маячком. Такой маячок не предоставляет преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения других участников дорожного движения об опасности. Поэтому само наличие оранжевого маячка не делает обгон этой колонны запрещенным.

Конечно, перед обгоном водитель всё равно должен убедиться, что маневр безопасен и не нарушает других требований ПДД.

Правильный ответ

  1. Разрешается.

Условие о скорости менее 30 км/ч в данном случае не имеет значения. Запрет касается колонны, которую сопровождает транспорт с мигающим маячком другого цвета, а оранжевый является исключением.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, может ли водитель заехать под запрещающий знак, если он едет на работу.

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