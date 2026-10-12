Можно ли повернуть направо? Тест на знание ПДД

Знание сигналов регулировщика и правил расположения автомобиля на проезжей части является важным условием безопасного вождения. Однако даже опытные водители иногда допускают ошибки, особенно когда на перекрестке одновременно действуют несколько требований Правил дорожного движения.

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Предлагаем проверить свои знания ПДД с помощью ситуационного задания. Внимательно рассмотрите изображение. На перекрестке стоит регулировщик, а водитель белого автомобиля намерен повернуть направо. При этом транспортное средство находится не в крайней правой полосе. Разрешается ли водителю повернуть направо в изображенной ситуации?

Вопрос: разрешается ли водителю повернуть направо в изображенной ситуации?

Разрешается. Запрещается.

Пояснение

Согласно пункту 8.8 ПДД Украины, когда руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью, с левой и правой сторон от него нерельсовым транспортным средствам разрешается движение прямо и направо.

Следовательно, сигнал регулировщика в этой ситуации разрешает поворот направо.

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Однако водитель нарушает другое требование Правил дорожного движения.

Согласно пункту 10.4 ПДД Украины, перед поворотом направо водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, если иное не предусмотрено правилами или организацией дорожного движения.

На изображении белый автомобиль находится не в крайнем правом положении. Поэтому, несмотря на разрешительный сигнал регулировщика, выполнять поворот направо из занятого положения водителю запрещено.

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Правильный ответ

Правильный вариант — № 2. Запрещается.

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