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Можно ли повернуть направо? Тест на знание ПДД

Алина МилсентАлина Милсент
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Можно ли повернуть направо? Тест на знание ПДД
Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Знание сигналов регулировщика и правил расположения автомобиля на проезжей части является важным условием безопасного вождения. Однако даже опытные водители иногда допускают ошибки, особенно когда на перекрестке одновременно действуют несколько требований Правил дорожного движения.

Предлагаем проверить свои знания ПДД с помощью ситуационного задания. Внимательно рассмотрите изображение. На перекрестке стоит регулировщик, а водитель белого автомобиля намерен повернуть направо. При этом транспортное средство находится не в крайней правой полосе. Разрешается ли водителю повернуть направо в изображенной ситуации?

Можно ли повернуть направо? Тест на знание ПДД

Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

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Вопрос: разрешается ли водителю повернуть направо в изображенной ситуации?

  1. Разрешается.
  2. Запрещается.

Пояснение

Согласно пункту 8.8 ПДД Украины, когда руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью, с левой и правой сторон от него нерельсовым транспортным средствам разрешается движение прямо и направо.

Следовательно, сигнал регулировщика в этой ситуации разрешает поворот направо.

Однако водитель нарушает другое требование Правил дорожного движения.

Согласно пункту 10.4 ПДД Украины, перед поворотом направо водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, если иное не предусмотрено правилами или организацией дорожного движения.

На изображении белый автомобиль находится не в крайнем правом положении. Поэтому, несмотря на разрешительный сигнал регулировщика, выполнять поворот направо из занятого положения водителю запрещено.

Правильный ответ

Правильный вариант — № 2. Запрещается.

OBOZ.UA предлагает ещё один интересный тест по ПДД, посвящённый направлениям движения.

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